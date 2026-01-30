Con vật hóa thân của kỳ lân xuất hiện tại nhiều chùa, đình ở Huế

|
Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Hình tượng Long Mã trở thành biểu tượng của Festival Huế 2002. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Mã được đắp trên bức tường của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Mã thường được sử dụng phổ biến để trang trí trên các bức bình phong trước các công trình kiến trúc như đền thờ, chùa, miếu, đình. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Hình tượng Long Mã cũng được đúc tượng trang trí ở các công trình kiến trúc. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Vẻ đẹp tinh xảo, uy nghi của Long Mã được các nghệ nhân chế tác bằng gốm, sứ trên bức bình phong tại Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Mã được khắc họa tinh xảo trên các công trình kiến trúc, tạo nét uy nghi, trang trọng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Mã thường dùng để trang trí ở các đình chùa, điện thờ, miếu mạo và phủ đệ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Mã được đắp tinh xảo trên tấm bình phong của một từ đường tại Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.