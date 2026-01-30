Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con vật hóa thân của kỳ lân xuất hiện tại nhiều chùa, đình ở Huế

  • Thứ sáu, 30/1/2026 22:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, có sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa, được khắc họa tinh xảo hoặc đúc tượng trang nghiêm trên các vật thể như bình phong, hoành phi, mảng tường.

Long Ma anh 1

Long Mã là con vật hóa thân của kỳ lân, là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 2

Hình tượng Long Mã trở thành biểu tượng của Festival Huế 2002. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 3

Long Mã được đắp trên bức tường của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 4

Long Mã thường được sử dụng phổ biến để trang trí trên các bức bình phong trước các công trình kiến trúc như đền thờ, chùa, miếu, đình. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 5

Hình tượng Long Mã cũng được đúc tượng trang trí ở các công trình kiến trúc. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 6

Vẻ đẹp tinh xảo, uy nghi của Long Mã được các nghệ nhân chế tác bằng gốm, sứ trên bức bình phong tại Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 7

Long Mã được khắc họa tinh xảo trên các công trình kiến trúc, tạo nét uy nghi, trang trọng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 8

Long Mã thường dùng để trang trí ở các đình chùa, điện thờ, miếu mạo và phủ đệ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Long Ma anh 9

Long Mã được đắp tinh xảo trên tấm bình phong của một từ đường tại Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.

Văn Dũng/Vietnam+

Long Mã Thừa Thiên Huế rồng ngựa kỳ lân Huế phủ đệ

