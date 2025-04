Con trai Rooney rực sáng

Cuối tuần trước, đội U17 MU của Kai chịu thất bại 1-5 trước U17 Sociedad ở giải trẻ châu Âu. Con trai của Rooney là người ghi bàn duy nhất cho đội trẻ "Quỷ đỏ". Đó là tình huống Kai nhận bóng bên cánh phải, sau đó tăng tốc vượt qua nhiều hậu vệ U17 Sociedad trước khi đệm bóng hiểm hóc làm tung lưới đối thủ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên ca ngợi bàn thắng của Kai. Một cổ động viên viết: "Cậu bé này tốt hơn những gì các tiền đạo của MU đang thể hiện". Một người khác đùa rằng: "Tôi đã thấy một tiền đạo MU tốt hơn Rasmus Hojlund".

Nhiều người cũng nhận xét rằng Kai chơi giống hệt như người cha Rooney, với sự mạnh mẽ và quyết đoán trong từng pha xử lý. "Chúng ta phải làm mọi cách để giữ chân cậu bé này, cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao tương lai", một cổ động viên chia sẻ. Một người khác hào hứng nói: "Chúng ta sắp có một Rooney 2.0 thuận chân trái? Tôi rất mong chờ điều đó".

Kai gia nhập học viện của MU vào tháng 12/2020, sau khi có thời gian tập luyện tại học viện của Manchester City và Bethesda SC Washington.

Kai không phải con trai duy nhất của Rooney theo nghiệp bóng đá. Cách đây ít ngày, cựu danh thủ MU cũng sang Tây Ban Nha để theo dõi cậu con trai Klay thi đấu cho đội học viện MU ở trận gặp CLB UE Quart ở Girona.

Rooney là huyền thoại của MU và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB với 253 bàn thắng sau 559 trận đấu. CĐV "Quỷ đỏ" kỳ vọng Kai và Klay sẽ tiếp nối sự nghiệp của cha mình tại sân Old Trafford trong tương lai.

