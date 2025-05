Con trai Ronaldo có bước ngoặt lớn

U15 Bồ Đào Nha sẽ tranh tài tại giải quốc tế Vlatko Markovic từ ngày 13 đến 18/5. Đây là cơ hội để Cristiano Jr thể hiện bản thân và ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước đó, con trai của Cristiano Ronaldo đủ điều kiện khoác áo 5 đội tuyển quốc gia khác nhau, bao gồm: Bồ Đào Nha, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Cape Verde. Tuy nhiên, Cristiano Jr quyết định đi theo con đường tương tự cha mình khi cống hiến cho đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha.

Cristiano Jr đang tập luyện và thi đấu tại học viện của Al Nassr, câu lạc bộ mà cha anh khoác áo tại giải Saudi Pro League. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội trẻ giúp con trai Ronaldo lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha và được triệu tập vào đội U15.

Việc Cristiano Jr được gọi lên tuyển là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tài năng trẻ này. Người hâm mộ háo hức chờ đợi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi hai cha con Ronaldo cùng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước đây, Ronaldo từng chia sẻ về khả năng được thi đấu cùng con trai: "Tôi rất muốn điều đó xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem. Điều đó phụ thuộc vào con trai tôi nhiều hơn là tôi".

