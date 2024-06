‘Con sóng niềm vui khổng lồ’ tại miền Trung là gì mà ai cũng háo hức?

Làm sao để tham gia “Giant Wave of Fun” cùng Huda Ice Twist online? Tương tác với thông tin về Huda Ice Twist được bạn bè đăng tải trên mạng xã hội

Rinh Huda Ice Twist về thưởng thức, lấy tinh thần hội hè

Tổ chức tiệc xem chung livestream sự kiện “Giant Wave of Fun” cùng bạn bè

Cả 3 đáp áp Đừng lo lắng khi chưa thể tham dự sự kiện lần này, Huda Ice Twist còn đang “ấp ủ” nhiều bất ngờ cho giới trẻ. Huda sẽ liên tục cập nhật bầu không khí náo nhiệt tại sự kiện trên fanpage Facebook chính thức, cũng như livestream toàn bộ đêm nhạc “Giant Wave of Fun” vào 19h ngày 8/6. Độc giả đừng quên đón chờ livestream và săn quà hấp dẫn.