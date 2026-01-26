Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Chiến tranh tiền tệ

Cuốn sách phân tích sức mạnh của tiền tệ có thể can thiệp vào các công việc chung của thế giới ra sao. Những trung tâm kinh tế như EU, Mỹ… đang đưa ra các chính sách gì để xử lý khủng hoảng và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Mỗi tập đề cập đến một khía cạnh cho thấy cái nhìn toàn cảnh của tác giả về dòng chảy tài chính hiện đại.

Xuất bản

Còn lại bao nhiêu bạc dưới lòng đất?

  • Thứ hai, 26/1/2026 09:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năm 2005, một cuộc khảo sát của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy bạc sẽ là kim loại đầu tiên cạn kiệt trong lịch sử loài người.

Năm 2005, một cuộc khảo sát của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy bạc sẽ là kim loại đầu tiên cạn kiệt trong lịch sử loài người [...].

Xét rằng 2/3 sản lượng bạc hiện tại đến từ các mỏ bán sinh (mỏ bao gồm nhiều loại kim loại khác nhau), chẳng hạn như đồng, chì và kẽm, rất khó để gia tăng đáng kể sản lượng bạc do những hạn chế đối với việc đầu tư khai thác khoáng sản khác. Mặc dù bạc vẫn có trong sẵn lớp vỏ Trái đất, nhưng vì lý do kỹ thuật và chi phí, chỉ khi bạc có giá cao hơn nhiều so với hiện nay thì việc khai thác mới có giá trị.

Tính đến cuối năm 2009, theo số liệu thống kê khảo sát địa chất mới nhất của Mỹ cho thấy, trữ lượng bạc của thế giới là 400.000 tấn. Tính ở mức 21.400 tấn sản lượng quặng năm đó thì có thể khai thác trong 18 năm. Vì nguồn bạc do chính phủ bán ra và nguồn bạc thu lại từ tái chế chất thải đã giảm mạnh trong những năm gần đây, thế nên bạc khai thác từ các mỏ sẽ chiếm tuyệt đại đa số tổng nguồn cung.

Hiện tại, tổng nhu cầu bạc hằng năm trên thế giới là khoảng 27.700 tấn. Nếu tất cả bạc đều dựa vào nguồn khai quặng, vậy thì tổng trữ lượng 400.000 tấn trên thế giới chỉ có thể đảm bảo cung cấp 14 năm. Với bối cảnh lĩnh vực ứng dụng của ngành công nghiệp bạc đang mở rộng nhanh chóng, lượng tiêu thụ bạc sẽ tăng mạnh trong tương lai. Đến lúc đó, giới hạn khai thác 14 năm sẽ bị rút ngắn thêm rất nhiều.

Bac anh 1

Hình ảnh một mỏ bạc. Ảnh: Discovery Alert.

Dựa trên mối quan hệ tỷ giá trong lịch sử giữa vàng (1.350 đô-la/ ounce) và bạc hiện tại, tỷ giá nên là 1:16, tức là khoảng 84 đô-la/ounce mới được coi là mức hợp lý. Nhưng tỷ giá vàng và bạc trong lịch sử được quyết định bởi số lượng của chúng. Ở Ai Cập cổ đại, bạc rất khan hiếm và giá của nó tương đương với vàng. Sau đó, bạc được tìm thấy nhiều hơn và vàng trở nên tương đối khan hiếm. Vì vậy vàng lại có giá trị hơn.

Dựa trên phân tích này, hiện tại lượng bạc có thể khai thác và lưu trữ của thế giới ước tính khoảng 400.000 tấn, cộng với trữ lượng hiện có khoảng 30.000 tấn, tổng lượng bạc chỉ có khoảng 430.000 tấn. Vì vàng hiếm khi được tiêu thụ trong quá trình sản xuất công nghiệp, nên trữ lượng của nó không ngừng gia tăng và hiện tại ước tính khoảng 160.000 tấn.

Theo thống kê của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tính đến cuối năm 2009, lượng vàng có thể khai thác và lưu trữ của thế giới là khoảng 47.000 tấn, như vậy tổng lượng vàng ước tính khoảng 207.000 tấn. Qua đó có thể thấy rằng tỷ lệ giữa tổng lượng vàng và tổng lượng bạc là 20,7: 43, tức là khoảng 1:2.

Điều này có nghĩa là tổng lượng bạc ít hơn nhiều so với trước đây, và đáng lẽ mức giá của nó phải bằng khoảng 1/2 giá vàng chứ không phải 1/16. Dựa trên giá vàng hiện tại là 1.350 đô-la/ounce, giá bạc phải là 675 đô-la/ounce! Trong khi đó giá bạc hiện tại trên thị trường chỉ khoảng 20 đô-la/ounce.

Theo thời gian, lượng bạc sẽ giảm hơn nữa và tỷ lệ vàng so với bạc sẽ đạt 1:1. Sau đó, tổng lượng bạc sẽ ít hơn vàng. Điều này có nghĩa là tiềm năng giá trị gia tăng của bạc trong 10 năm tới sẽ cực kỳ kinh hoàng.

Song Hong Bing/Bách Việt Books- NXB Lao Động

Bạc Bạc Lòng đất Khai thác

    Đọc tiếp

    Thoi bac dat vang re hinh anh

    Thời bạc đắt vàng rẻ

    14:09 24/1/2026 14:09 24/1/2026

    0

    Trong 400 năm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, nếu hỏi loại tiền tệ nào có thể được gọi là tiền tệ thế giới và thúc đẩy thương mại toàn cầu, bạc sẽ là ứng cử viên duy nhất.

    Nguon goc dieu ky cua pin dien thoai di dong hinh anh

    Nguồn gốc diệu kỳ của pin điện thoại di động

    39 phút trước 09:55 26/1/2026

    0

    Pin điện thoại di động, máy tính xách tay và xe điện là một trong những thứ được tạo nên từ dòng nước nguyên thủy này và đó là một trong những nghịch lý quen thuộc của Thế giới Vật liệu: cái rất cũ sinh ra cái rất mới.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý