Con gái trao giải cho Victoria Beckham

Ca sĩ Quốc Kháng bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ca sĩ Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo.