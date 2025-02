Con gái Lê Quốc Nam lên tiếng về mâu thuẫn với Minh Dự

Tú My, con gái đạo diễn Lê Quốc Nam, xác nhận đã xảy ra tranh cãi với Minh Dự về vấn đề liên quan đến một vở diễn.

Chiều 5/2, Tú My - con gái đạo diễn Lê Quốc Nam - lên tiếng về ồn ào với Minh Dự thông qua trang cá nhân. Tú My cho biết giữa cô và Minh Dự đã tranh luận, lớn tiếng với nhau khi một vở diễn ở sân khấu xảy ra vấn đề.

"Lúc đó anh Dự nổi giận nên đã đẩy ngã cái ghế để đứng dậy và ném mắt kính xuống đất. Sự việc đó chưa trúng người tôi. Tôi cảm ơn bạn bè và mọi người đã quan tâm, bênh vực tôi những ngày qua. Ba ơi, con xin lỗi ba", cô viết trên trang cá nhân.

Một ngày trước, Lê Quốc Nam cho biết trong quá trình làm việc, con gái anh và Minh Dự nảy sinh mâu thuẫn. Đạo diễn nói, vì Minh Dự diễn dài hơn so với dự kiến và lấn vào thời gian của những vở diễn sau nên Tú My, trong vai trò đài trưởng, đã nhắc nhở. Từ đây, cả hai to tiếng.

Tú My xác nhận xảy ra tranh cãi với Minh Dự.

Lê Quốc Nam hiện ẩn bài viết này. Trong khi đó, trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 4/2, Minh Dự nói anh không hay biết thông tin do Lê Quốc Nam đăng tải từ đâu ra, hay nghe từ ai. Tuy nhiên, anh vừa trở về sau thời gian lưu diễn Mỹ và đang bận cho các buổi diễn mới.

"Tôi không biết thông tin đó ở đâu ra. Đại diện của sân khấu cũng đã liên hệ và khẳng định không có chuyện đó", Minh Dự phản hồi.

Minh Dự, sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình thông qua các chương trình hài ăn khách như Đấu trường tiếu lâm, Cười xuyên Việt, và Thách thức danh hài. Được biết đến với sự hoạt ngôn, Minh Dự nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Anh cũng mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh, với dự án phim gần đây nhất là Mùa hè đẹp nhất.