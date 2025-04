Còn ai nhớ Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng, cái tên từng làm mưa làm gió trên các sân cỏ châu Âu, không chỉ nổi bật với những pha xử lý bóng điêu luyện mà còn với những quyết định táo bạo và cá tính mạnh mẽ ngoài sân. Từ Tottenham, Borussia Dortmund, Milan, đến Barcelona, Boateng trải qua một hành trình sự nghiệp đầy màu sắc, đầy thăng trầm.

Tuy nhiên, sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu, anh lại tìm thấy một con đường mới - làm đại diện bóng đá, với một mục tiêu không kém phần tham vọng: hướng dẫn các tài năng trẻ đi đúng hướng và tránh những sai lầm mà anh từng trải qua.

Boateng, sinh năm 1987 tại Berlin, là một trong những cầu thủ nổi bật của thế hệ mình, không chỉ vì tài năng mà còn vì phong cách sống cá tính. "Mọi người có trí nhớ ngắn", anh chia sẻ với nụ cười, khi được nhắc về cú sút thần thánh vào lưới Barcelona trong trận đấu tại Champions League. "Nếu họ chỉ nhớ đến tôi qua một khoảnh khắc, tôi cũng vui rồi".

Nhưng giờ đây, Boateng không còn chỉ là người chơi trên sân, mà anh bước sang một vai trò mới: người hướng dẫn, người thầy của các ngôi sao trẻ. "Ban đầu, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành huấn luyện viên, nhưng rồi tôi nhận ra mình thiếu kiên nhẫn", Boateng hài hước chia sẻ.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định chuyển hướng sang một công việc khác: thành lập công ty quản lý cầu thủ mang tên "Rookie and Champ". Công ty này không chỉ đơn thuần là đại diện, mà Boateng còn muốn làm một người cha, người bạn thân thiết, chỉ cho các cầu thủ trẻ những con đường đúng đắn, giúp họ đối diện với những thử thách lớn.

Một trong những ký ức đọng lại sâu sắc nhất trong sự nghiệp của Boateng là đặt chân tới Tottenham Hotspur khi mới 20 tuổi. Chuyển đến CLB thành London với giá trị 8 triệu euro, Boateng tưởng chừng như đã nắm bắt được cơ hội lớn. Nhưng chỉ sau 10 ngày, huấn luyện viên của Tottenham thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của đội.

"Đó là một cú sốc lớn. Tôi rời bỏ tất cả thế giới của mình, và rồi lại phải đối mặt với thất bại", anh nhớ lại.

Trải qua những thăng trầm đó, Boateng rút ra một bài học lớn. "Tiền bạc, danh tiếng hay chuyển đến một câu lạc bộ lớn chưa chắc đã là quyết định đúng đắn. Đó là lý do tôi muốn giúp các cầu thủ trẻ. Tôi muốn họ không chỉ nhìn vào thành công bề ngoài mà còn hiểu rằng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phải biết đâu là mục tiêu thật sự trong sự nghiệp", Boateng trải lòng

"Rookie and Champ", công ty mà Boateng sáng lập, dù chỉ mới bắt đầu đã có những bước tiến đáng kể. "Hiện tại, chúng tôi có 5 cầu thủ trẻ từ Berlin. Chúng tôi luôn trân trọng tài năng địa phương, những cầu thủ xuất thân từ những con phố, và chúng tôi muốn đưa họ đến với bóng đá châu Âu", Boateng chia sẻ.

Công ty của Boateng không chỉ lo lắng đến việc tìm kiếm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ, mà còn đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển toàn diện. "Chúng tôi cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ cho các cầu thủ: từ kiểm tra sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện tâm lý, đến các lớp học về kỹ thuật, chiến thuật. Chúng tôi tạo ra một môi trường lý tưởng để các cậu ấy không bị bất ngờ trước bất kỳ thử thách nào", Boateng nói.

Anh thậm chí còn tiết lộ rằng các cầu thủ trẻ của mình được trang bị cả nơi ở để tiện cho việc sinh hoạt, học tập. "Khi tôi nhìn thấy tất cả những gì các cậu ấy có, tôi luôn nghĩ: 'Nếu tôi có tất cả những thứ này, tôi đã có thể chơi suốt 10 năm ở Real Madrid'".

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển các tài năng trẻ, Boateng còn muốn mang lại một luồng gió mới trong cách thức quản lý bóng đá. Tại hội nghị 'TransferRoom Summit', Boateng đã giới thiệu nền tảng kết nối các câu lạc bộ và các đại diện bóng đá, với mục tiêu giúp các cầu thủ và các đội bóng dễ dàng tìm được nhau.

"Đây là tương lai. Nền tảng này giúp bạn kết nối với những người có quyền quyết định, mang lại cơ hội không thể bỏ qua cho các tài năng trẻ", Boateng nói về 'TransferRoom', nền tảng trực tuyến kết nối hơn 800 câu lạc bộ và 500 đại diện bóng đá trên toàn thế giới.

Từ một cầu thủ có thể đã rơi vào quên lãng, Boateng giờ đây đã tìm thấy một mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống - không chỉ là để lại dấu ấn cá nhân mà còn để giúp đỡ những tài năng tương lai. Với "Rookie and Champ", anh hy vọng có thể giúp đỡ những cầu thủ trẻ vươn lên, đồng thời thay đổi cả một ngành công nghiệp bóng đá đang ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh.

Kevin-Prince Boateng chuyển mình từ một ngôi sao sân cỏ thành người thầy đáng kính, mang trong mình một sứ mệnh cao cả hơn cả những gì anh từng đạt được trên sân.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.