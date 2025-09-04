Còn ai nhớ Berbatov

Có những tiền đạo mà người ta không chỉ nhớ đến bằng số bàn thắng, mà còn bằng phong cách. Dimitar Berbatov chính là một trong số đó.

Berbatov từng thi đấu cho Manchester United.

Cựu chân sút người Bulgaria, người từng làm mưa làm gió ở Premier League với dáng dấp lãng tử và những pha xử lý mềm mại như nghệ sĩ, nay đã bước sang tuổi 44. Nhưng câu chuyện về Berbatov không dừng lại khi anh rời sân cỏ - nó tiếp tục với một khát vọng khác: đổi thay bộ mặt bóng đá quê hương.

Một quý ông trên sân cỏ

Trong ký ức người hâm mộ Anh, Berbatov là biểu tượng của sự điềm tĩnh và hiệu quả. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League trong màu áo Manchester United, sau những năm tháng gây ấn tượng cùng Tottenham.

Trước đó, Berbatov trưởng thành từ Bayer Leverkusen, nơi từng có giai đoạn ngắn chơi cùng Landon Donovan. Sau Premier League, trung phong người Bulgaria phiêu lưu ở Monaco rồi kết thúc sự nghiệp tại PAOK. Ở đâu, anh cũng để lại hình ảnh một “quý ông” sân cỏ: không ồn ào, không tốc độ bùng nổ, nhưng sở hữu đôi chân biết cách biến điều đơn giản thành nghệ thuật.

Không chỉ vậy, dấu ấn châu Âu của Berbatov còn được tô đậm khi anh ghi bàn vào lưới cả Real Madrid và Barcelona ở Champions League. Với đội tuyển Bulgaria, anh đứng ngang hàng với huyền thoại Hristo Bonev, cùng giữ kỷ lục ghi 48 bàn.

Sự khác biệt là Berbatov chỉ cần 78 trận để đạt con số ấy, ít hơn Bonev gần 20 trận. Anh dự Euro 2004, từng một lần đối đầu tuyển Tây Ban Nha, nhưng không thể ghi bàn. Dẫu vậy, với người dân Bulgaria, Berbatov mãi là biểu tượng tấn công lớn nhất của một thế hệ.

Sau khi giải nghệ, Berbatov tham gia vào con đường chính trị bóng đá.

Nếu trên sân, Berbatov khiến người ta nhớ bởi vẻ điềm đạm thì ngoài sân, anh lại cho thấy sự quyết liệt. Sau khi giải nghệ, cựu trung phong Manchester United không chọn con đường huấn luyện như nhiều đồng nghiệp, mà dấn thân vào một hành trình khó khăn hơn: tái thiết bóng đá Bulgaria từ gốc rễ.

Berbatov hai lần tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bulgaria (BFU). Năm 2021, anh chỉ thua đương kim chủ tịch Borislav Mihaylov với cách biệt sít sao - 230 phiếu so với 241. Hai năm sau, năm 2023, anh tiếp tục thử sức nhưng thất bại trước Georgi Ivanov với 181 phiếu, ít hơn đối thủ 54 phiếu.

Nhìn vào hai thất bại, có thể nói Berbatov không thành công trong chính trị bóng đá. Nhưng nếu đọc kỹ những gì đề xuất, ta hiểu rằng anh chọn con đường khó: thay đổi tận gốc hệ thống vốn bảo thủ.

Cương lĩnh tranh cử của Berbatov tập trung vào việc đào tạo cầu thủ, nâng chất HLV và cải thiện cơ sở hạ tầng. Đó không phải những lời hứa dễ nghe, mà là sự thẳng thắn đối diện thực trạng bóng đá Bulgaria - một nền bóng đá từng có lịch sử đáng tự hào nhưng nay loay hoay ở vùng trũng châu Âu.

Berbatov là một trong số ít cầu thủ không vướng vào scandal.

Khát vọng thay đổi

Song song với đó, Berbatov vẫn miệt mài với "Quỹ Dimitar Berbatov", nơi bản thân hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên Bulgaria phát triển tài năng. Quỹ này không chỉ khuyến khích bóng đá, mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, qua đó khẳng định triết lý: muốn bóng đá mạnh, cần một thế hệ trẻ toàn diện và tự tin. Anh còn hợp tác với các trại trẻ mồ côi, giúp những đứa trẻ thiệt thòi có cơ hội vươn lên bằng thể thao và giáo dục.

So với sự nghiệp sân cỏ rực rỡ, hành trình hậu sân cỏ của Berbatov khắc nghiệt và ít hào quang hơn. Nhưng nó phản ánh tinh thần của một con người không muốn an phận.

Berbatov từng làm nức lòng CĐV Old Trafford bằng cú hat-trick vào lưới Liverpool, giờ lại muốn thổi làn gió mới cho bóng đá quê hương. Dù thất bại trong các cuộc bầu cử, anh vẫn gieo niềm tin rằng bóng đá Bulgaria có thể thay đổi, chỉ cần những người dám nghĩ và dám làm.

Trong một thế giới bóng đá hiện đại, nơi nhiều cựu danh thủ chỉ chọn vai trò bình luận viên hay huấn luyện viên, Berbatov cho thấy một con đường khác: chính trị bóng đá, phát triển cộng đồng, hỗ trợ thế hệ trẻ. Có thể, hành trình ấy sẽ dài và còn nhiều chông gai, nhưng nó xứng đáng để người hâm mộ Bulgaria tự hào rằng: Dimitar Berbatov - tiền đạo từng khiến cả Premier League ngả mũ - vẫn đang tiếp tục chiến đấu, không còn bằng bàn thắng, mà bằng khát vọng đổi thay.