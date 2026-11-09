Rạng sáng 9/11, sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Como cuối cùng đã thua Inter Milan với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Serie A.

Como bị Inter Milan cắt chuỗi trận thắng. Ảnh: Reuters.

3 điểm trọn vẹn giúp đội bóng áo sọc xanh - đen vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Lazio, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Serie A kéo dài từ tháng 9 của thầy trò Cesc Fabregas.

Cục diện trận đấu được định đoạt chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đầu tiên. Phút 12, Marcus Thuram khuấy đảo cánh phải rồi mớm bóng cho Djed Spence căng ngang thuận lợi để Esposito đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Đến phút 19, từ một đợt phản công chớp nhoáng, Federico Dimarco và Piotr Zielinski phối hợp xé toang hành lang biên của Como, tạo điều kiện cho Thuram băng vào dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.

Inter kiểm soát hoàn toàn hiệp đấu đầu tiên với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.40, vượt trội hoàn toàn so với 0,04 của đối thủ. Bước sang hiệp hai, Como nỗ lực dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

Nico Paz là điểm sáng lớn nhất bên phía đội khách khi liên tục thử tài thủ môn Josep Martinez, đáng chú ý nhất là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 83. Dẫu vậy, hàng phòng ngự kỷ luật của Inter Milan đã đứng vững để bảo toàn tỷ số 2-0.

Thắng lợi này giúp Inter nối dài mạch toàn thắng trên sân nhà trước Como lên con số 15 trận. Ngược lại, thất bại khiến thầy trò Fabregas dậm chân ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A với khoảng cách 6 điểm tới ngôi đầu.

Màn ăn mừng thú vị của Thuram và các đồng đội Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.