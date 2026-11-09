Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Como cuối cùng đã thua

  • Thứ hai, 9/11/2026 06:22 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Rạng sáng 9/11, sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Como cuối cùng đã thua Inter Milan với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Serie A.

Como bị Inter Milan cắt chuỗi trận thắng. Ảnh: Reuters.

3 điểm trọn vẹn giúp đội bóng áo sọc xanh - đen vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Lazio, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Serie A kéo dài từ tháng 9 của thầy trò Cesc Fabregas.

Cục diện trận đấu được định đoạt chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đầu tiên. Phút 12, Marcus Thuram khuấy đảo cánh phải rồi mớm bóng cho Djed Spence căng ngang thuận lợi để Esposito đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Đến phút 19, từ một đợt phản công chớp nhoáng, Federico Dimarco và Piotr Zielinski phối hợp xé toang hành lang biên của Como, tạo điều kiện cho Thuram băng vào dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.

Inter kiểm soát hoàn toàn hiệp đấu đầu tiên với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.40, vượt trội hoàn toàn so với 0,04 của đối thủ. Bước sang hiệp hai, Como nỗ lực dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

Nico Paz là điểm sáng lớn nhất bên phía đội khách khi liên tục thử tài thủ môn Josep Martinez, đáng chú ý nhất là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 83. Dẫu vậy, hàng phòng ngự kỷ luật của Inter Milan đã đứng vững để bảo toàn tỷ số 2-0.

Thắng lợi này giúp Inter nối dài mạch toàn thắng trên sân nhà trước Como lên con số 15 trận. Ngược lại, thất bại khiến thầy trò Fabregas dậm chân ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A với khoảng cách 6 điểm tới ngôi đầu.

Màn ăn mừng thú vị của Thuram và các đồng đội Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Cầu thủ gieo sầu cho MU có thể giúp Real kiếm bộn tiền

Real Madrid đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ Jacobo Ramon, trung vệ hiện khoác áo Como và được nhiều đội bóng Premier League săn đón.

23 giờ trước

Chiến lược giúp Como làm rung chuyển bóng đá châu Âu

Como đang trở thành hiện tượng thú vị của bóng đá châu Âu dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, đặc biệt sau chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Lens tại Champions League.

23 giờ trước

Tỷ phú giàu nhất Indonesia đứng sau phép màu Como

Cú hích tiền tỷ từ giới chủ Indonesia đang tạo nên phép màu Como, biến CLB tỉnh nhỏ này thành tên tuổi đáng chú ý bậc nhất bóng đá châu Âu thời gian qua.

17:00 6/11/2026

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Huy Trưởng

serie a inter milan como serie a inter milan como

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý