Colgate và IU tiếp tục ‘bắt tay’ trong dự án mới

Nối tiếp chiến dịch ra mắt Colgate Optic White Purple cuối năm 2025, thương hiệu chăm sóc răng miệng hàng đầu thế giới đồng hành cùng "nữ hoàng K-pop" IU trong dự án mới.

Lần này, sự xuất hiện của phiên bản kem đánh răng dạng vòi nhấn thông minh không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn khẳng định tầm nhìn: Đưa chăm sóc răng miệng trở thành bước làm đẹp chuẩn K-beauty.

Để kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc, chiến dịch lần này được phủ sóng rộng rãi tại loạt thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia...) thông qua những điểm chạm thú vị mang đậm chất điện ảnh K-drama.

Cuộc cách mạng thiết kế sau hơn 100 năm

Trong hơn thế kỷ qua, người tiêu dùng trên toàn thế giới quen với hình ảnh tuýp kem đánh răng truyền thống. Tuy nhiên, Colgate đang tạo cuộc cách mạng để nâng tầm trải nghiệm cá nhân bằng việc ra mắt Colgate Optic White Purple dạng vòi nhấn thông minh phiên bản giới hạn, kết hợp cùng đại sứ thương hiệu IU.

Sản phẩm mới mang đến những cải tiến vượt trội. Colgate Optic White Purple có công nghệ khóa chân không, giúp bảo quản chất kem bên trong luôn ở trạng thái tươi mới nhất, duy trì tối đa hiệu quả của các thành phần làm trắng. Với hệ thống chiết kem tự động khóa, sản phẩm được thiết kế thông minh giúp hạn chế sản phẩm tiếp xúc với không khí bên ngoài, đồng thời mang lại định lượng kem phù hợp, vừa đủ cho mỗi lần nhấn.

Ngoài ra, phiên bản giới hạn này sở hữu các hạt vi nang độc đáo. Khi chải răng, các hạt này sẽ vỡ ra, giải phóng tinh chất tím đậm đặc giúp trung hòa sắc vàng trên răng, mang lại hiệu quả trắng sáng hơn gấp 3 lần trong 7 ngày sử dụng.

Hóa thân thành nữ chính với vũ trụ AI "The Purple Cafe"

Không chỉ mang đến sự đột phá về mặt sản phẩm, chiến dịch truyền thông lần này của Colgate - Palmolive còn gây ấn tượng với chuỗi phim ngắn mang tên The Purple Cafe.

Đây là vũ trụ K-drama thu nhỏ - nơi thương hiệu đóng vai trò thiết yếu trong kịch bản xuyên suốt. Chuỗi phim ngắn cũng được tích hợp công nghệ AI tiên tiến. Tại đây, người hâm mộ không chỉ là khán giả, mà còn trực tiếp hoàn thiện cái kết của bộ phim dựa trên trí tưởng tượng và sáng tạo để hóa giải tình huống “drama” bất ngờ.

Thông qua chiến dịch tương tác này, Colgate - Palmolive chủ động định hình ngành hàng. Với sức hút và nguồn cảm hứng từ đại sứ IU, bước chăm sóc răng miệng giờ đây không chỉ dừng ở vấn đề vệ sinh cơ bản, mà chính thức gia nhập xu hướng làm đẹp K-beauty, lan tỏa cùng làn sóng Hallyu.

Phiên bản giới hạn cùng hàng nghìn ưu đãi

Tại Việt Nam, sức nóng của chiến dịch được kích hoạt thông qua sự kiện "Super Brand Day" do Colgate hợp tác độc quyền cùng nền tảng TikTok Shop.

Trong 19-21/4, người tiêu dùng và cộng đồng người hâm mộ có cơ hội sở hữu phiên bản giới hạn Colgate Optic White Purple dạng vòi nhấn cùng hàng nghìn ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Đây là cơ hội để khách hàng nâng cấp nụ cười rạng rỡ chuẩn idol Hàn Quốc.