Cole Palmer: ‘Yamal hay nhất thế giới’

Theo Palmer, những gì cầu thủ 17 tuổi thể hiện là điều "không thể tin nổi", và anh tin rằng Yamal chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. “Lamine Yamal à? Thật điên rồ, đúng không? Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”, Palmer phát biểu.

Lời ca ngợi này đến trong bối cảnh Yamal đang bùng nổ phong độ ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Dù Barcelona không thể vượt qua Inter Milan ở bán kết Champions League, cầu thủ sinh năm 2007 vẫn để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn đầy đẳng cấp trước cả Inter lẫn Real Madrid trong những trận đấu gần đây. Sự tự tin, tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng tạo đột biến của Yamal đang khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục.

Palmer cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lối chơi chững chạc và bản lĩnh phi thường của Yamal - bất chấp việc đồng nghiệp vẫn chỉ là một thiếu niên mới bước sang tuổi 17. Anh nói: “Tôi có cảm giác cả đội đều chơi bóng vì cậu ấy, và khi bạn xem trận đấu, điều đó thật sự điên rồ. Cậu ấy rất tự tin, không hề biết sợ hãi, và tôi thực sự thích được xem cậu ấy thi đấu”.

Khi được hỏi liệu Palmer có hình dung được việc thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy ở độ tuổi 17, tuyển thủ Anh không giấu được sự hài hước: “Tôi không biết nữa, tôi chưa từng thử làm điều đó! (cười)”.

Sự công nhận từ một cầu thủ đang lên như Palmer chỉ càng củng cố thêm vị thế của Lamine Yamal trên bản đồ bóng đá thế giới. Dù còn rất trẻ, những gì Yamal đã và đang làm tại Barcelona là minh chứng rõ ràng rằng: thế giới bóng đá đang chứng kiến sự xuất hiện của một siêu sao mới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.