Cơ sở thu mua phế liệu bốc cháy dữ dội

Một cơ sở thu mua phế liệu tại thôn 3 (Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế ngọn lửa.

Ngày 28/6, UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại một cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/6, người dân phát hiện lửa bùng phát từ khu vực chứa phế liệu của cơ sở. Ngay sau đó, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ và vòi nước để dập lửa, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ngọn lửa bao trùm cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3 (xã Đăk Hà).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, đồng thời huy động thêm 1 xe bồn chở nước của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum tham gia hỗ trợ.

Do bên trong cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Các lực lượng đã triển khai nhiều mũi phun nước, tập trung khoanh vùng, ngăn không cho lửa lan ra.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 0h ngày 28/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.