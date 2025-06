Cổ phiếu châu Á lao dốc do lo ngại Mỹ can thiệp vào Trung Đông

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 19/6 khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Bối cảnh bất ổn cũng khiến các tài sản trú ẩn tăng giá.

Cổ phiếu châu Á giảm sau các thông tin căng thẳng liên quan tới cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (giờ Việt Nam), khi các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ Mỹ có thể can dự vào cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Trong khi đó, các tài sản trú ẩn như vàng và đồng yen Nhật lại tăng giá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến giới đầu tư bất an khi từ chối xác nhận liệu Washington có tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran cùng với Israel hay không.

Theo Wall Street Journal, ông Trump được cho là đã đồng ý về mặt nguyên tắc với kế hoạch tấn công Iran, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng, chờ xem Tehran có nhượng bộ trong chương trình hạt nhân hay không.

Thị trường phản ứng tiêu cực trước thông tin này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8% do đồng yen mạnh lên, chỉ số TWII của Đài Loan mất 0,9%, Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) lùi 0,8% và S&P 500 của Mỹ giảm 0,4%.

Ở chiều ngược lại, giá vàng dù có thời điểm lao dốc mạnh vì quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhưng đã nhanh chóng phục hồi. Từ mức 3.363 USD /ounce, kim quý tăng hơn 10 USD (+0,3%) lên mức 3.375 USD /ounce.

Đồng yen Nhật cũng ghi nhận mức tăng 0,2%, hiện giao dịch ở mức 144,92 yen đổi 1 USD . Đồng USD, cũng được xem là tài sản an toàn, tăng lần lượt 0,1% so với euro và 0,2% so với bảng Anh. Ngược lại, franc Thụy Sĩ giảm nhẹ 0,1% xuống còn 0,8193 franc đổi 1 USD .

“Thị trường vẫn bất ổn và lo ngại. Các tin đồn cho thấy Mỹ có thể can thiệp quân sự, làm gia tăng nguy cơ xung đột khu vực, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu và đe dọa tăng trưởng kinh tế”, Kyle Rodda, chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm nhẹ còn 76,32 USD /thùng, nhưng vẫn duy trì gần mức đỉnh 78,50 USD /thùng thiết lập 4 tháng trước.

Về chính sách tiền tệ, thị trường đang chờ đợi quyết định từ Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB). BOE dự kiến giữ nguyên lãi suất, trong khi SNB có thể cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Rạng sáng nay, Fed đã có quyết định giữ nguyên lãi suất, một quyết định không quá bất ngờ với giới đầu tư. Đồng thời cơ quan này tiếp tục duy trì dự báo sẽ có hai lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành trong năm nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu thận trọng hơn, cho rằng lạm phát trong thời gian tới có thể chịu tác động từ các mức thuế thương mại cao do chính quyền Tổng thống Trump áp dụng.