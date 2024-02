Có người yêu nhờ đi Đà Lạt một mình

Xuân Thành và Hà My lần đầu gặp nhau tại Đà Lạt, khi cả 2 đều du lịch một mình. Hiện tại, cặp đôi đã gắn bó hơn 3 năm, cùng nhau có những chuyến đi dài để thỏa mãn đam mê xê dịch.

Đà Lạt là mảnh đất kết duyên cho Xuân Thành và Trà My.

Tháng 11/2020, Mai Thị Trà My (31 tuổi, quê ở TP.HCM) một mình đến Đà Lạt. Khi đó, chuyện công việc và tình cảm cùng lúc rối ren, cô xin nghỉ việc, rút hết tiền bảo hiểm rồi bắt đầu những chuyến du lịch dài ngày.

"Tôi thấy sự an toàn không còn phù hợp với mình. Tôi chơi lớn, rút hết hầu bao đi du lịch, mỗi thành phố lại ở vài tuần. Đà Lạt là nơi tôi dừng chân lâu nhất, khoảng 2 tháng", Trà My kể lại.

Cùng thời điểm, Phạm Xuân Thành (34 tuổi, quê ở Hà Nội) cũng đến Đà Lạt kết hợp nghỉ ngơi và làm việc. Anh tình cờ ở chung homestay với Trà My, mở đầu cho tình yêu kéo dài cho đến hiện tại.

Tình cờ

Theo Trà My, ấn tượng đầu tiên giữa cô và bạn trai không mấy tốt đẹp. Ở căn homestay bên bờ hồ Tuyền Lâm, Xuân Thành tập trung vào mớ deadline dồn dập. Trong khi đó, cô lại rôm rả trò chuyện, tay bấm máy ảnh.

Lần chào hỏi đầu tiên của cả hai là khi Trà My được bạn nhân viên tại homestay nhờ chụp cho Xuân Thành một tấm ảnh.

"Anh là khách quen, hầu như ngày nào cũng đến ngồi một mình đúng chỗ đó, nhìn rất tội. Thấy tôi có máy ảnh, bên homestay mới nhờ chụp anh một tấm".

Cặp đôi bén duyên khi Trà My được nhờ chụp cho Xuân Thành một bức ảnh tại homestay.

Từ sau lần gặp đầu tiên, Trà My và Xuân Thành không có thêm dịp tái ngộ. Cô gái quay về TP.HCM sắp xếp công việc.

Cuối tháng 12/2020, cô trở lại Đà Lạt dự đám cưới của một người bạn và vẫn lưu trú tại homestay trước đó. Tại đây, cô tình cờ gặp lại Xuân Thành. Tấm ảnh "chụp hộ" vẫn nằm gọn trong bộ nhớ, cả 2 bắt chuyện và làm quen.

"Không ngờ chúng tôi nói chuyện lại hợp như thế. Anh rủ tôi đi roadtrip đến Măng Đen, tôi đồng ý. Sau chuyến đi, chúng tôi nảy sinh tình cảm và chính thức trở thành người yêu", Trà My chia sẻ.

Chuyện gặp tình yêu khi đi du lịch vốn không quá hiếm hoi, nhưng Trà My chưa từng nghĩ mình sẽ gặp tình huống như vậy. Trước đó, cô đã thấm mệt với các mối quan hệ nhiều năm nhưng không đi đến đâu.

"Tôi chỉ muốn ở Đà Lạt một mình. Nhiều mối tình có vấn đề nên tôi nghĩ phải nhìn nhận và 'sửa mình' trước. Vào lúc không mong cầu nhất, người phù hợp lại xuất hiện", cô tâm sự.

Trong khi đó, Xuân Thành lại không bất ngờ khi có cảm tình với Trà My. Anh tự nhận mình là tuýp người thực tế, luôn biết mình cần gì cho cuộc sống và trái tim. My chính xác là người anh tìm kiếm: làm freelancer (công việc tự do) và thích xê dịch.

Cặp đôi thích rừng hơn biển, không chịu được nóng và yêu Đà Lạt. Đó cũng là lý do vào giữa năm 2021, cả hai sắp xếp công việc ở Hà Nội và TP.HCM, chuyển về Đà Lạt sống cùng nhau.

Vừa vặn

Không chỉ se duyên, Đà Lạt còn có vị trí quan trọng với sự phát triển cuộc sống của Xuân Thành và Trà My. Cả hai coi việc dọn đến đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất.

Theo quan niệm của cặp đôi, gặp đúng người yêu mình, sống ở nơi mình thích là hạnh phúc.

Theo Xuân Thành và Trà My, cuộc sống ở Đà Lạt tương đối nhẹ nhàng, tiền nhà và sinh hoạt phí không quá thấp nhưng đổi lại nhiều thú vui 0 đồng. Cặp đôi gần như không cần chi tiền cho mua sắm, spa hay nail như lúc ở thành phố. Ngồi cà phê vỉa hè, lên rừng picnic, chở nhau thong dong trên đường… là những thú vui tiết kiệm và xứng đáng.

"Đà Lạt cứ vận hành theo một cách nhỏ xinh, lặng lẽ dạy chúng tôi lối sống tối giản và biết đủ. Tôi nhận ra bản thân không cần nhiều thứ như vậy. Cuối cùng, ở tuổi 30, chúng tôi đã ở Đà Lạt và có cuộc sống đúng như mong muốn, cùng với người thật sự phù hợp. Nói chính xác, Đà Lạt giúp chúng tôi tìm thấy mình và tìm thấy nhau", Xuân Thành trải lòng.

Hiện tại, cặp đôi lcùng lúc àm nhiều công việc như sản xuất hình ảnh và video cho sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, quản lý fanpage, viết nội dung… Cả 2 kiếm được số tiền bằng nhau, chi tiêu mỗi tháng bằng nhau, ngay cả thu nhập cũng vừa vặn đến kỳ lạ.

Hai người, một xe và hàng nghìn km

Cả Xuân Thành và Trà My đều ưa tự do, thích vi vu quanh năm. Nhiều người thường nói "đi làm, kiếm tiền để du lịch". Thế nhưng, cặp đôi lại biến thú vui xê dịch thành một công việc. Từ đó, kênh du lịch của cả hai ra đời vào năm 2022. Đây là nơi chia sẻ hình ảnh đẹp về các điểm du lịch và lưu giữ khoảnh khắc đi cùng nhau.

Cùng đam mê xê dịch, cặp đôi đã thực hiện những chuyến đi dài.

"Thay vì đi nhanh, chúng tôi đi chậm để hiểu bản sắc sâu kín của mỗi thành phố. Thưởng thức món ăn, ghé quán cà phê đẹp để đưa ra review chính xác", Xuân Thành cho biết.

Trên chiếc ôtô, cặp đôi đến Mộc Châu cắm trại dưới tán mơ, đón bình minh đầu tiên trên đất liền ở Phú Yên, săn mây ở Măng Đen, ngắm bãi biển Đà Nẵng, rảo khắp những hàng quán ở Huế, dạo quanh làng chài Quy Nhơn… Riêng Đà Lạt - vùng đất đặc biệt - cả 2 không không thể hiểu hết.

"Đà Lạt thơ và đầy huyền bí. Có lúc buồn bã vào ngày mưa tầm tã, có lúc lại bất ngờ và vui sướng khi phát hiện ra một con đường nở đầy hoa hay quán cà phê có view đẹp. Nếu muốn hiểu Đà Lạt, chắc phải cần một quỹ thời gian dài", Xuân Thành nói.

Trong tương lai, Xuân Thành và Hà My dự định tiến xa hơn trong mối quan hệ, cùng nhau đến nhiều nơi. Mục tiêu ngắn của họ là đi xuyên đường bộ Đông Nam Á và dài hơn là sở hữu một chiếc mobihome lớn.