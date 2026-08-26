Có nên rửa thịt xay sẵn không?

Nhiều người rửa thịt để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn nhưng với thịt xay, việc này có thể khiến vi khuẩn phát tán trong bếp, đồng thời làm thay đổi kết cấu của thịt.

Thay vì rửa thịt xay, người dùng nên rửa miếng thịt trước khi xay để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Ảnh: Shutterstock.

Thịt rất giàu dinh dưỡng và cũng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Vì vậy, nhiều người có thói quen rửa thịt trước khi chế biến với mong muốn làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và những vi sinh vật có thể bám trên bề mặt nguyên liệu.

Tuy nhiên, với thịt đã được xay hoặc băm nhỏ mua ở chợ hay siêu thị, một số người lại cho rằng không nên rửa trước khi nấu. Điều này liệu có đúng không?

Tại sao không nên rửa thịt xay?

Theo The Paper, thịt xay có cấu trúc nhỏ, mềm và chứa nhiều nước nên việc rửa dưới vòi nước không mang lại nhiều lợi ích về an toàn thực phẩm. Ngược lại, dòng nước có thể khiến các giọt nước chứa vi khuẩn bắn ra xung quanh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong khu vực bếp.

Khi nước từ thịt sống bắn lên bồn rửa, mặt bàn, dao, thớt hoặc các thực phẩm khác, vi khuẩn có thể theo đó phát tán sang những bề mặt và nguyên liệu vốn không được nấu chín. Đây mới là vấn đề đáng lo ngại khi rửa thịt sống.

Bên cạnh đó, rửa còn có thể khiến thịt xay bị nhão, thay đổi kết cấu và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Đặc biệt, với những món cần thịt có độ kết dính như thịt viên, chả hoặc nhân bánh, phần nước dư thừa có thể khiến nguyên liệu khó tạo hình.

Dùng nước nóng để rửa thịt cũng không phải giải pháp thay thế. Nước nóng không đảm bảo tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn trong thịt, trong khi một số thành phần hòa tan trong nước có thể bị thất thoát. Quan trọng hơn, rửa thịt không thể thay thế cho việc nấu chín.

Do đó, thay vì cố gắng rửa thịt xay để loại bỏ vi khuẩn, nên chú trọng lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ.

Lưu ý khi chế biến thịt xay

Theo Baidu Health, khi mua thịt xay sẵn, không nên đem thịt đi rửa dưới vòi nước trước khi chế biến. Thay vào đó, hãy giữ thịt trong bao bì hoặc hộp sạch, tránh để nước thịt sống tiếp xúc với rau củ, thực phẩm ăn ngay và các nguyên liệu khác.

Trong quá trình chế biến, cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với thịt sống. Dao, thớt, bát và các dụng cụ dùng cho thịt sống cũng cần được vệ sinh kỹ sau khi sử dụng.

Nếu tự xay thịt tại nhà, nên chọn thịt tươi từ nguồn đáng tin cậy và giữ vệ sinh máy xay, dao, thớt, bề mặt chế biến. Dùng nước rửa sơ miếng thịt, sau đó thấm khô trước khi cho vào máy xay. Không nên dùng chung dụng cụ của thịt sống với thực phẩm có thể ăn ngay nếu chưa được làm sạch.

Đặc biệt, thịt xay cần được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Do quá trình xay có thể đưa vi khuẩn từ bề mặt thịt vào sâu bên trong, chỉ làm chín bên ngoài là chưa đủ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thịt xay nên đạt nhiệt độ bên trong khoảng 71°C để đảm bảo an toàn.

Như vậy, không rửa thịt xay không có nghĩa là bỏ qua vệ sinh. Thay vì dùng nước để làm sạch thịt, hãy tập trung vào vệ sinh tay và dụng cụ, tránh nhiễm khuẩn chéo và nấu thịt chín kỹ. Đây mới là những bước quan trọng giúp giảm nguy cơ thực phẩm gây bệnh.