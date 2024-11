Có khi nào Amorim sớm vỡ mộng ở MU?

Manchester United sẽ phải chơi tới 7 trận đấu chỉ trong tháng 12, ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Đây là một thử thách không dễ dàng dành cho tân HLV Ruben Amorim trong những ngày đầu cầm quân tại "Quỷ đỏ."

Khi bắt đầu công việc mới, hầu hết HLV đều cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, với công việc căng thẳng và đòi hỏi cao như vị trí HLV của Amorim tại Manchester United, mong muốn đó có vẻ xa vời. "Lịch thi đấu dày đặc khiến ông không có thời gian để thở", Manchester Evening News viết.

Manchester United chỉ có một ngày nghỉ giữa trận tứ kết Carabao Cup gặp Tottenham Hotspur và trận đấu với Bournemouth ở Premier League. Sau khi vượt qua Barnsley và Leicester City ở các vòng trước, "Quỷ đỏ" sẽ đối đầu với Tottenham vào rạng sáng ngày 20/12 (giờ Hà Nội).

Lịch thi đấu này đồng nghĩa MU sẽ chạm trám Tottenham vào rạng sáng thứ 6, sau đó gặp Bournemouth vào tối thứ bảy (21/12). Sự xoay vòng quá nhanh giữa các trận đấu không chỉ tạo áp lực cho cầu thủ mà còn gây lo ngại về vấn đề thể lực và chấn thương.

Cách sắp xếp các trận cầu dày đặc đặt ra vấn đề lớn cho Manchester United và Amorim, đặc biệt khi lịch thi đấu tháng 12 của họ vốn đã có sẵn 5 trận, bao gồm cả cuộc đụng độ đầy căng thẳng với Manchester City.

Với tình trạng này, các cầu thủ dần có xu hướng đấu tranh đòi quyền lợi. Tuy nhiên, đó là vấn đề của tương lai. Còn ở hiện tại, HLV Amorim chuẩn bị đối diện với áp lực khủng khiếp khi đặt chân tới bóng đá Anh. Ông không có cơ hội nghỉ ngơi hay làm quen với môi trường mới. Nếu MU thi đấu không tốt, Amorim khả năng bị chỉ trích.

Chính ông cũng khẳng định: "Chúng ta không thể chuyển một thực tế này sang thực tế khác. Manchester United không thể chơi theo cách Sporting chơi, tôi sẽ phải thích nghi. Đánh bại Man City là điều tốt. Nhưng tôi sẽ sống ở một thế giới khác, chúng tôi sẽ phải bắt đầu từ một điểm khác biệt".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.