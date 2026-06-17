Cơ hội vừa an cư, vừa đầu tư tại trung tâm bắc TP.HCM

Khi bài toán sở hữu nhà ngày càng khó, những căn hộ nằm trong khu đô thị đã hình thành hệ sinh thái sống và nguồn cầu ở thực trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Cách đây vài năm, mức tài chính 2- 3 tỷ đồng có thể mang đến khá nhiều lựa chọn căn hộ 2 phòng ngủ. Nhưng hiện nay, khi mặt bằng giá căn hộ liên tục tăng, việc tìm được sản phẩm vừa phù hợp để ở lâu dài, vừa có khả năng tạo giá trị trong tương lai đang trở nên khó hơn. Đó cũng là lý do mà dự án căn hộ The Nest của Becamex Tokyu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Tọa lạc tại Midori Park, ngay trung tâm Đô thị Khoa học - Công nghệ bắc TP.HCM, dự án mang đến cơ hội sở hữu căn hộ từ 2,3 tỷ đồng cùng hệ sinh thái đô thị đã được phát triển và vận hành gần 15 năm qua.

Khi người mua nhà muốn nhiều hơn một nơi để ở

Người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi an cư. Họ cũng quan tâm đến khả năng khai thác tài sản, tiềm năng tăng giá của khu vực và chất lượng môi trường sống mà gia đình sẽ gắn bó trong nhiều năm tới. Đây là lý do những khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, hệ thống tiện ích và nguồn cầu ở thực thường được ưu tiên hơn các khu vực mới phát triển.

Ngày nay, người mua nhà quan tâm đến khả năng khai thác tài sản, tiềm năng tăng giá của khu vực và chất lượng môi trường sống.

Tại trung tâm Đô thị Khoa học - Công nghệ bắc TP.HCM, nhu cầu nhà ở được tạo ra từ hệ sinh thái doanh nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và cộng đồng chuyên gia đang làm việc trong khu vực.

Thực tế, các dự án đã bàn giao của Becamex Tokyu hiện ghi nhận mức giá thuê phổ biến 15-20 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ. Giá thuê này không đến từ kỳ vọng, mà được hình thành từ nhu cầu thực của cộng đồng cư dân quốc tế, chuyên gia và quản lý đang sinh sống tại đây.

Giá trị đến từ hệ sinh thái đã mất gần 15 năm để hình thành

Nhiều người cho rằng xây một tòa nhà chỉ mất vài năm, nhưng để hình thành một cộng đồng cư dân, hệ thống dịch vụ, trường học và môi trường sống chất lượng cần nhiều thời gian hơn. Đó là lợi thế mà The Nest đang được thừa hưởng.

Được phát triển trong khu đô thị Midori Park, dự án nằm giữa hệ sinh thái đã được Becamex Tokyu xây dựng suốt gần 15 năm với công viên, quảng trường cộng đồng, hệ thống thương mại, trường học và cộng đồng cư dân đến từ hơn 10 quốc gia.

Bên cạnh, từ năm 2015, Becamex Tokyu đã phát triển mô hình BTOS nhằm hỗ trợ quản lý tài sản và kết nối nhu cầu thuê thực tế trong khu vực. Đây là nền tảng giúp thị trường cho thuê phát triển ổn định và bền vững hơn.

The Nest được phát triển trên khu đất hơn 10.697 m2 tại giao lộ Lý Thái Tổ và Bùi Thị Xuân, trung tâm Midori Park. Dự án gồm nhiều loại căn hộ từ 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ + 1 phòng đa năng, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, phù hợp với người trẻ độc thân, gia đình trẻ và cả nhóm chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực.

The Nest cung cấp nhiều loại căn hộ phù hợp với người trẻ độc thân, gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu vực.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là hơn 79 tiện ích nội khu được phát triển theo phong cách sống hiện đại. Đặc biệt, The Nest sở hữu hồ bơi rooftop đặt trên tầng 25 của tháp East, cùng hệ thống sky gym, sky yoga, sky lounge, khu vui chơi trẻ em, không gian làm việc chung và nhiều khu vực thư giãn trên cao.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh hệ thống giáo dục hiện hữu như trường quốc tế Singapore, trường THPT Việt Hoa, THPT Ngô Thời Nhiệm, THPT Nguyễn Khuyến hay ĐH Quốc tế Miền Đông. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp gia tăng sức hút đối với nhóm khách thuê gia đình và chuyên gia nước ngoài.

Lực hấp dẫn của dự án phần nào được thể hiện qua kết quả bán hàng của tòa West trước đó khi gần như toàn bộ giỏ hàng đã được khách hàng lựa chọn chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Bên cạnh lợi thế về hệ sinh thái hiện hữu, trung tâm Đô thị Khoa học - Công nghệ bắc TP.HCM còn đang hưởng lợi từ các động lực phát triển mới như Vành đai 3, Vành đai 4 và các kế hoạch phát triển metro trong tương lai.

Trong khi nhiều dự án mới đã bước sang mặt bằng giá cao hơn đáng kể, The Nest hiện mang đến cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ từ 2,3 tỷ đồng với chính sách tài chính linh hoạt.

Khách hàng chỉ cần khoảng 460 triệu đồng ban đầu, phần còn lại được giãn tiến độ lên đến 18 tháng. Đối với nhiều người mua nhà, đây không chỉ là câu chuyện sở hữu một căn hộ mà còn là tài sản nằm trong hệ sinh thái đã được xây dựng gần 15 năm, ngay trung tâm Đô thị Khoa học - Công nghệ bắc TP.HCM, nơi nhu cầu ở thực, nhu cầu thuê và các động lực tăng trưởng đang hiện hữu rõ ràng.