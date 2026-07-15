Có gì trong Game of Thrones bản 'da rồng'?

Ngày 1/8/1996, A Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) được xuất bản. Kỷ niệm 30 năm ra mắt tập đầu trong bộ Khúc tráng ca Lửa và Băng, nhà xuất bản The Folio Society đã cho ra mắt phiên bản giới hạn ấn phẩm.

Phiên bản này có giá 1.500 bảng Anh (khoảng 60,6 triệu đồng). Ấn phẩm được mở bán vào 4h chiều ngày 14/7 (giờ Anh). Chỉ có 1.000 bản được phát hành trên toàn thế giới, nhanh chóng hết hàng sau khi mở bán.

Thay vì một ấn bản bìa cứng truyền thống, phiên bản kỷ niệm 30 năm được thiết kế như một tác phẩm sưu tầm cao cấp. James Rose, Giám đốc Biên tập tại The Folio Society, nói trên Scifinow: “Cuốn sách này tuyệt đẹp đến nỗi cứ như thể nó được lấy trực tiếp từ thư viện của Citadel vậy”.

Mỗi bản sao đều được nhà văn George R.R. Martin ký tên trên giấy thủ công, đánh số và ký tự riêng của từng phiên bản.

Sách có những bức tranh minh họa của Jonathan Burton, nhiều bức được bao quanh bởi đường viền trang trí và dán thủ công.

Ấn bản đặc biệt được đựng trong hộp bọc vải cứng ánh kim và lót da lộn. Ngăn đựng bản đồ được giấu kín trong hộp (ảnh phải).

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