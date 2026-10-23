Có gì trong bộ sách AI cho học sinh của Việt Nam?

Bộ sách AI của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, kết hợp cùng hệ sinh thái AI Buddy hỗ trợ cả giáo viên và học sinh trong đào tạo trí tuệ nhân tạo.

Đây là bộ sách đầu tiên về AI cho học sinh phổ thông tại Việt Nam. Ảnh: Thu Hà.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức được đưa vào trường học với thời lượng cốt lõi 12 tiết/lớp/năm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm học này, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được tiếp cận AI theo những hình thức khác nhau.

Các công cụ AI vốn đã được nhiều giáo viên sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin hay thiết kế học liệu, nội dung tương tác với học sinh. Dù vậy, việc đưa AI vào chương trình giảng dạy cũng tạo ra áp lực về soạn giáo án, thiếu công cụ thực hành cũng như nguy cơ học sinh lạm dụng công nghệ.

Do đó, nhu cầu về một bộ sách giảng dạy chính thống, đồng thời là tài liệu tham khảo để thầy cô biết cách giảm áp lực cho mình, giúp học sinh sử dụng mà không phụ thuộc vào công nghệ là có thật.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa qua đã ra mắt Bộ sách Trí tuệ nhân tạo (Lớp 1–12) nhằm đưa học sinh vào một quá trình học tập có tính thực hành. Bộ sách là tài liệu AI chính thống đầu tiên tại Việt Nam, được Hội đồng thẩm định do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì đánh giá đạt yêu cầu.

Theo đơn vị phát hành, bộ sách sẽ cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng về học vấn AI, công nghệ AI và khoa học AI.

Không chỉ có sách giấy, bộ tài liệu kết hợp giữa học liệu điện tử và hệ sinh thái thực hành trực tuyến AI Buddy, kết hợp cùng Viettel Solutions. AI Buddy đóng vai trò trợ lý, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh.

Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của học sinh như chatbot thông thường, AI Buddy khuyến khích học sinh suy nghĩ theo từng bước hoặc gợi ý để học sinh tự tìm ra lời giải. Kiến thức AI Buddy Chat trả lời đều được trích nguồn từ những nguồn nội dung có bản quyền, đảm bảo cung cấp một môi trường hỏi - đáp an toàn.

Hệ sinh thái công nghệ còn có Block Studio cung cấp môi trường lập trình kéo - thả trực quan, giúp học sinh tự tạo ra những dự án mà không cần biết code. Sense Learner cho phép học sinh trực tiếp huấn luyện AI bằng dữ liệu hình ảnh và âm thanh thực tế.

Tính năng AI Buddy hỗ trợ cả giáo viên và học sinh trong dạy và học về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Phương Nam Retail.

Cách tiếp cận này giúp học sinh vừa tiếp nhận kiến thức thông qua sách giấy, vừa được thực hành với các công cụ công nghệ. Các em có thể tự huấn luyện mô hình, lập trình sản phẩm và từng bước hiểu hơn về cách một hệ thống AI được tạo ra và vận hành, giúp các em hiểu rõ hơn về AI.

“Khi học sinh có thể sử dụng AI để viết bài, nếu chỉ yêu cầu nộp bài viết, kiến thức có thể đi thẳng từ AI đến giáo viên mà bỏ qua hoàn toàn quá trình tư duy của học sinh. Vì vậy, giáo dục AI đòi hỏi học sinh phải 'nói', thuyết trình, vấn đáp chứ không chỉ 'đọc' hay nộp bài viết sẵn”, Thạc sĩ Hà Đặng Cao Tùng, đồng chủ biên Bộ sách Trí tuệ nhân tạo Lớp 1–12 chia sẻ.

Ông Tùng cũng cho rằng việc học lập trình góp phần hình thành tư duy tính toán, nền tảng để hiểu và phát triển AI.

Hệ sinh thái AI Buddy cũng được kết nối đồng bộ trực tiếp với K12Online – nền tảng học và thi trực tuyến của Viettel, giúp các các trường học ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận giáo dục AI bình đẳng, hiệu quả.

Từ phía giáo viên, AI Buddy giúp tự động hóa nhiều công đoạn chuyên môn phức tạp, rút ngắn thời gian chuẩn bị bài giảng.

Hệ thống có thể hỗ trợ thầy cô từ việc lựa chọn thông tin, nội dung bài học có sẵn, nghiên cứu kế hoạch bài dạy, số hóa tài liệu đến tạo ngân hàng câu hỏi và gợi ý các hoạt động học tập phù hợp. Thay vì phải thực hiện từng công việc từ đầu, thầy cô chỉ cần lựa chọn những nội dung phù hợp, kiểm tra và chỉnh sửa theo nhu cầu giảng dạy cũng như tình hình thực tế của lớp học.

Ở khâu kiểm tra, đánh giá, thầy cô có thể chủ động tạo bài tập môn học hoặc để AI hỗ trợ khởi tạo tự động. Kết quả làm bài của học sinh được cập nhật trực tuyến, giúp giáo viên nhanh chóng nắm bắt tình hình học tập và có cơ sở điều chỉnh hoạt động giảng dạy.

Ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết mục tiêu của bộ sách là giúp giáo có thêm công cụ hỗ trợ thiết thực trong quá trình dạy học, từ đó giảm bớt các công việc lặp lại và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động sư phạm, phát triển năng lực cho học sinh.