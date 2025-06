Có gì ở vùng đất sản sinh ra những kẻ sát nhân hàng loạt tại Mỹ

Cuốn sách “Murderland: Crime and Bloodlust in the Time of Serial Killers” đưa ra lời giải thích cho việc có nhiều kẻ giết người hàng loạt đến từ khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương, theo Time.

Ảnh: Britanica. Những năm 1970 và 1980 xuất hiện những kẻ giết người hàng loạt đến từ khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương (còn được gọi là “Những cánh đồng chết chóc của nước Mỹ). Nhiều cái tên như Ted Bundy, Sát nhân bên sườn đồi (Hillside Strangler), Sát nhân sông Xanh (Green River Killer) hay I-5 Killer đều đến từ khu vực này với hồ sơ phạm tội rất khủng khiếp, đặc biệt là hãm hiếp, giết hại trẻ em gái và phụ nữ. Cuốn sách ra mắt ngày 9/6. Ảnh: Amazon. Một trong những điều đáng chú ý là khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương bị nhiễm rất nhiều hóa chất độc hại, cụ thể là chì, đồng và asen. Chúng bị rò rỉ từ các lò luyện kim công nghiệp vào không khí. Ví dụ, nhà máy ASARCO ở Tacoma, bang Washington, thường xuyên thải ra một đám mây chì và asen dưới dạng tro trắng. Các hoá chất này giết chết vật nuôi và làm mòn lớp sơn trên ôtô. Không khí thậm chí màu chì và "mùi hương nồng nặc đặc trưng của Tacoma" vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Những kẻ giết người Gary Ridgway, Israel Keyes và Ted Bundy đều sống gần đó. Trong cuốn sách mới ra mắt ngày 9/6, Murderland: Crime and Bloodlust in the Time of Serial Killers, nhà văn đoạt giải Pulitzer Caroline Fraser đã đưa ra "giả thuyết phạm tội do chì" để lý giải các vụ giết người hàng loạt trên. Không phải ngẫu nhiên Tác giả Fraser sinh ra và lớn lên ở Seattle, chỉ cách vụ giết người hàng loạt do Ted Bundy thực hiện năm 1974 vài dặm đường. Trong khi bà không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ án, nhưng nơi bà sống có rất nhiều áp phích, bản vẽ và hình ảnh khuôn mặt của Ted ở khắp mọi nơi. Và sau đó không chỉ có Ted, nhiều kẻ sát nhân khác dường như đồng loạt xuất hiện, như kẻ giết người cung hoàng đạo, John Wayne Gacy, Gary Ridgway, Jeffrey Dahmer, con trai của Sam hay Richard Ramirez. Nhiều sát nhân hàng loạt tại Mỹ thế kỷ trước đến từ vùng Tây Bắc ven Thái Bình Dương. Ảnh: KNKX. FBI tự nhận mình là chuyên gia, nhưng họ không giải thích gì về hiện tượng này. Chắc chắn có những người bệnh hoạn và muốn giết người hàng loạt, nhưng không phải theo số lượng lớn như vậy. Lạm dụng thể xác và tình dục là giả thuyết hàng đầu của các chuyên gia phân tích tội phạm của FBI trong một thời gian dài. Rất nhiều kẻ sát nhân trưởng thành trong môi trường rất nghèo và khắc nghiệt. Họ thường mất cha, bị cha bạo hành, hoặc họ không biết cha mình là ai. Từ đó, họ đổ lỗi cho mẹ mình và có ám ảnh với nữ giới. Rồi sau đó, khi khoa học hiểu thêm nhiều điều về não bộ, cách lý giải hướng đến các chấn thương não và tổn thương tinh thần. Một số người cho rằng kẹp gắp thai nhi của bác sĩ vào những năm 1950 đã gây ra tổn thương não ở trẻ sơ sinh. Thêm vào đó, việc thiếu hụt một số loại vitamin khi còn trong bụng mẹ hoặc trong giai đoạn sơ sinh có thể gây ra những khiếm khuyết thực sự về sự phát triển não bộ. Giả thuyết phạm tội do chì Tuy nhiên, Fraser nghiêng về “giả thuyết phạm tội do chì”, theo đó, "càng nhiễm độc nhiều chì, càng nhiều vụ án mạng". Trong thời kỳ hậu chiến, một lượng lớn chì trong không khí chủ yếu đến từ hai nguồn: xăng có chì, loại nhiên liệu được mọi người đã sử dụng trong nhiều thập kỷ, và ngành công nghiệp nặng như luyện kim. Dù các con số cụ thể vẫn còn gây tranh cãi, dư luận đã chấp nhận rằng khoảng 20-50% số lượng tội phạm gia tăng trong những năm 1980 và 1990 là do chì. Theo khoa học, chì được chứng minh là gây ra sự hung hăng. Cụ thể, đã có nhiều nghiên cứu liên hệ việc tiếp xúc nhiều với chì gây ra tổn thương vỏ não trước và có thể dẫn đến tình trạng hung hăng gia tăng. Hiện tượng này chủ yếu được quan sát thấy ở nam giới. Tiếp xúc với chì càng nhiều thì khối lượng não bị ảnh hưởng càng lớn và mức độ bệnh lý tinh thần cao hơn. Vào những năm 1950 và 1960, nhà địa hóa học Clair Patterson đã chứng minh rằng việc tiếp xúc với chì đã gây ra điều được ông gọi là “suy giảm sự nhạy bén”. Cũng có mối liên hệ rõ ràng giữa việc ngừng sử dụng xăng có chì trong những năm 1990 và sự sụt giảm tội phạm. Nam giới Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương có gì đặc biệt? Mặc dù có những lò luyện kim trên khắp nước, Tacoma đặc biệt đáng lưu ý vì lò luyện kim nằm ngay giữa thành phố. Do đó, khí thải không chỉ ảnh hưởng tại Tacoma mà còn lan tỏa ra toàn bộ Tây Bắc Thái Bình Dương theo những đám mây. Họ đã đo được đám mây ô nhiễm này cho đến tận British Columbia. Tội phạm gia tăng trên toàn nước Mỹ nhưng ở tiểu bang Washington, tỷ lệ này tăng gần 30%, gấp ba lần mức trung bình toàn quốc. Cơ sở dữ liệu về kẻ giết người hàng loạt của Mỹ đã thống kê được 669 kẻ giết người hàng loạt vào những năm 1990, 371 kẻ vào những năm 2000 và 117 kẻ vào những năm 2010. Những tội ác vào khoảng năm 1990 liên quan nhiều đến tình dục. Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra khiến họ bị kích thích tình dục và có ham muốn khủng bố nạn nhân bằng bạo lực. Sự phổ biến của chứng ái tử thi trong giai đoạn này cũng rất kỳ lạ. Tất cả đều chỉ ra rằng có điều gì đó không ổn với hệ thống dây thần kinh trong não. 