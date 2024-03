Có gì ở đôi giày được Lý Tiểu Long lăng xê?

Được định vị là giày thể thao, Onitsuka Tiger Mexico 66 có kết cấu nhẹ, linh hoạt, dẻo dai, có thể dễ dàng uốn cong bằng tay. Một phóng viên của The New York Times mua đôi giày này từ năm 2020, tiếp tục sử dụng và khẳng định sneakers vẫn hoạt động tốt. Cô ấy dùng món phụ kiện này khi đi dạo, tập thể dục và ra ngoài ăn tối. Sự bền bỉ là đặc tính quan trọng nhất của dòng sản phẩm Mexico 66 đến từ thương hiệu thời trang đường phố Nhật Bản Onitsuka Tiger. Không chỉ phóng viên, nhiều độc giả của The New York Times cũng cho biết họ có trải nghiệm tốt với đôi giày thể thao. Phần lớn người dùng không gặp tình trạng đau, sưng tấy hay phồng rộp bàn chân khi đeo dòng sneakers này. Thiết kế đục lỗ thông khí cũng giúp các tín đồ thời trang thoải mái lựa chọn giữa mang vớ hoặc không.