Cô gái nhận án 13 năm tù vì lừa bán túi hàng hiệu

Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1997, ở Thống Nhất, Đồng Nai) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trinh kinh doanh trên Facebook các loại quần áo, giày dép, túi xách đã qua sử dụng và bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng thông quan việc mua bán chiếc túi hiệu Hermes Kelly 20 Beton.

Nạn nhân của Trinh được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1998, ở Hà Nội). Chị D. từng nhiều lần nhờ Trinh bán hộ túi xách hàng hiệu, nên hai bên quen biết nhau.

Cáo buộc cho rằng Trinh nợ chị D. 720 triệu đồng tiền hàng nhưng chưa trả. Tháng 8/2022, chị D. nhờ Trinh bán hộ 11 túi xách hiệu Chanel, Jimmy Choo, tổng trị giá 770 triệu đồng.

Ngoài ra, Trinh hỏi vay chị D. 700 triệu đồng, hứa 2 ngày sau sẽ trả lên thành 715 triệu đồng. Đến ngày hẹn, Trinh không có tiền thanh toán các khoản nợ, nên nảy sinh ý định lừa đảo chị D.

Ngày 10/8/2022, Nguyễn Thị Mai Trinh dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin với chị D. về việc có người rao bán chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton với giá rẻ, mua đi bán lại sẽ có lời.

Theo lời Trinh, trước đó cô ta đã mua một túi xách tương tự màu đen với giá 65.000 USD và bán lại với giá 73.000 USD , lãi 8.000 USD . Đối với chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton, Trinh nói đã mặc cả được giá 68.000 USD và đã có người trả giá 72.000 USD nhưng Trinh không bán.

Trinh còn gửi ảnh chiếc túi kèm hóa đơn mua hàng và hẹn trong thời gian 10-12 ngày sẽ giao túi. Tin là thật, chị D. đã đồng ý mua chiếc túi trên. Hai bên thỏa thuận mua bán chiếc túi với giá hơn 1,6 tỷ đồng .

Sau khi nhận tiền từ chị D, Trinh không thực hiện như hứa hẹn mà chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Cáo trạng xác định Trinh chiếm đoạt của chị D. hơn 1,6 tỷ đồng , đến nay chưa khắc phục được số tiền trên.

Được biết, hồi tháng 2/2016, Trinh từng bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

