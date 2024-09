Cô gái gây tranh cãi nhất Đảo thiên đường xin lỗi

Yuna Vũ là cô gái gây tranh luận nhiều nhất sau 10 tập của show hẹn hò Đảo thiên đường. Gần nhất, Yuna Vũ lên tiếng trên trang cá nhân sau bài đăng tố nhà sản xuất cắt ghép sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cô.

Cô cho biết: "Tôi rất tiếc vì những hiểu lầm không đáng có xuất phát từ việc khả năng tiếng Hàn của mình chưa thực sự hoàn thiện, khiến cho việc truyền đạt suy nghĩ bằng lời nói chưa chính xác. Điều này dẫn đến gây hiểu nhầm cho đội ngũ sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình phát sóng của chương trình".

Yuna Vũ gửi lời xin lỗi tới ê-kíp chương trình và mong nhận được sự thông cảm từ người xem.

Trước đó, Yuna Vũ từng tố nhà sản xuất Đảo thiên đường cắt ghép sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cô.

“Như mọi người thấy, outfit trong phần phỏng vấn này chưa từng xuất hiện trong tập vừa rồi vì đây là trang phục của tập sắp tới. Mình khẳng định câu trả lời phỏng vấn này là cho một câu hỏi khác, thuộc về tập tiếp theo chứ không phải câu hỏi trong tập 10. Mình đã chờ đợi vì nghĩ rằng các tập sau sẽ có những tình tiết giải thích để gỡ bỏ hiểu lầm từ tập trước. Nhưng mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát và khiến câu chuyện đi theo hướng không đúng sự thật. Nếu tập sau vẫn bị cắt ghép không đúng sự thật, mình sẽ tiếp tục lên tiếng để bảo vệ hình ảnh”, Yuna Vũ cho biết.

Trước Yuna Vũ, Mạnh Kiên cũng từng phản ứng với nhà sản xuất chương trình. Trên trang cá nhân, anh viết: "Chương trình đã cắt ghép tôi một cách quá đáng. Thực ra chúng tôi (Mạnh Kiên và Yuna Vũ - PV) nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, không có tranh cãi gì cả. Ai muốn biết gì thêm thì hãy nhắn tin để nghe tôi giải thích. Chương trình mà không có tôi là mất đi 50% lượt xem", người mẫu cho biết.

Yuna Vũ tên thật là Vũ Kiều Anh, sinh năm 1998. Cô là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, cô theo học tại Đại học Soongsil, Hàn Quốc.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.