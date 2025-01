Cô gái gây chú ý ở Địa ngục độc thân 4

Park Hae Rin là người chơi mới ở Địa ngục độc thân 4. Cô gây chú ý với nguồn năng lượng tươi trẻ, ngoại hình quyến rũ.

Theo Ten Asia, Park Hae Rin xuất hiện trong tập 5 và 6 của show Địa ngục độc thân, lên sóng ngày 21/1. Mặc dù đến muộn trên đảo, Hae Rin thu hút sự quan tâm đặc biệt của dàn người chơi nam. Các thí sinh nữ khác cũng ấn tượng với cô gái này.

Park Hae Rin được nhận xét năng động, mang tới nguồn năng lượng tươi mới, sự hấp dẫn và quyến rũ. Trên X, thành viên mạng chia sẻ video về Hae Rin trong chương trình và dành nhiều lời khen ngợi.

"Cô ấy không quá xinh, nhưng tính cách vui vẻ giúp cô ấy có sức hút", "Park Hae Rin trẻ trung và quyến rũ, quả thật là làn gió mới", "Có thể cô ấy là thí sinh mà nhà sản xuất gọi là Kwan Hee bản nữ"... là bình luận của khán giả.

Park Hae Rin được yêu thích khi tham gia Địa ngục độc thân 4. Ảnh: @qkrgofls.

Park Hae Rin thuộc thế hệ gen Z, từng là thực tập sinh của JYP Entertainment, PlayM Entertainment và MNH Entertainment. Trong đội hình ra mắt của nhóm nhạc Weeekly suýt có tên của Hae Rin.

Bên cạnh ca hát, Hae Rin còn thử sức đóng phim. Cô từng xuất hiện trong các phim truyền hình Tarot: A Story of Seven và When the Silver Bell Rings, được phát hành năm ngoái. Cô được nhận xét có lối diễn hài hước, tuy nhiên chưa thực sự tạo dấu ấn.

Single’s Inferno (tựa Việt: Địa ngục độc thân) mùa 4 lên sóng từ ngày 14/1. Sau 6 tập, chương trình vướng phải nhiều tranh luận trái chiều. Một bộ phận không nhỏ người xem cho rằng chương trình hẹn hò của Hàn Quốc vẫn thiếu sự đột phá về nội dung, trong khi dàn cast chưa có nhiều sự thể hiện gây ấn tượng.