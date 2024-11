Cổ đông Masan Consumer đón loạt tin vui, nhận 'mưa' cổ tức năm 2024

Năm 2024, cổ phiếu MCH của Masan Consumer đã tăng điểm ấn tượng từ mức 89.200 đồng/cổ phiếu lên mức gần 220.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 22/11).

Mức tăng giá này đã giúp MCH đạt vị trí dẫn đầu top công ty tiêu dùng có giá trị vốn hóa cao nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã chi trả cổ tức tiền mặt tổng tỷ lệ 268% và dự kiến sẽ IPO trong năm 2025.

Cổ đông nhận “mưa” cổ tức

Vào ngày cuối tháng 9 vừa qua, Masan Consumer đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 (bổ sung) bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 168%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 16.800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9, thời gian thực hiện vào 4/10.

Ngoài ra, trong giai đoạn tháng 7/2023 và tháng 7/2024 Masan Consumer đã trả hơn 7.100 tỷ đồng thanh toán 2 đợt cổ tức năm 2023 bằng tiền, tổng tỷ lệ 100%. Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 năm (từ tháng 7/2023 đến 9/2024), doanh nghiệp này đã chia cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ là 268%.

Về cổ tức năm 2024, mới đây, Masan Consumer cũng công bố thông tin xin ý kiến cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng).

Liên tục tăng trưởng

Xuất phát điểm và ngành hàng trụ cột của Masan Consumer là gia vị, cho đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia vào 8 ngành hàng tiêu dùng chính tại Việt Nam và sở hữu 5 thương hiệu mạnh, mỗi thương hiệu giúp mang về 100- 250 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Các thương hiệu chủ chốt của Masan Consumer gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake-Up Cà phê, Wake-Up 247, Joins, Chante’. Theo Kantar, Chin-su, Nam Ngư là những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất ở khu vực thành thị; trong khi đó ở khu vực nông thôn là 4 thương hiệu: Nam Ngư, Chin-su, Kokomi và Tam Thái Tử.

Các sản phẩm của Masan là lựa chọn được nhiều người tin dùng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, quý III/2024, MCH đạt mức tăng trưởng doanh thu 10,4% so với cùng kỳ trong quý III/2023, đạt 7.987 tỷ đồng . Con số tích cực này được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi và gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ; cũng như hoạt động đổi mới trong ngành hàng đồ uống, chăm sóc gia đình và cá nhân giúp đạt tăng trưởng lần lượt 18,8% và 12,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%, chiến lược go global của doanh nghiệp này cũng đạt những con số tích cực với doanh thu xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng, đạt mức tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Kể từ năm 2017 đến năm 2023, Masan Consumer tăng trưởng với tốc độ gấp 2,2 lần tốc độ thị trường chung. Theo một báo cáo mới đây của HSBC, Masan Consumer có tỷ suất lợi nhuận cao, tăng trưởng doanh thu ổn định và vượt xa đáng kể so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực.

Dẫn đầu vốn hóa các công ty tiêu dùng, sẽ IPO trong năm 2025

Sở hữu vị thế top đầu ngành hàng tiêu dùng, kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng qua những năm gần đây, giá cổ phiếu MCH của Masan Consumer liên tiếp lập đỉnh mới, MCH không khó để đáp ứng điều kiện niêm yết (hiện giao dịch tại UPCoM).

Theo đó, cổ phiếu MCH của Masan Consumer đã tăng điểm ấn tượng từ mức 89.200 đồng/cổ phiếu lên mức gần 220.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 22/11). Mức tăng giá này đã giúp MCH đạt vị trí dẫn đầu top các công ty tiêu dùng có giá trị vốn hóa cao nhất tại Việt Nam. Nhịp tăng liên tục của giá cổ phiếu MCH với tính thanh khoản cao là minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ từ thị trường vào những thành tựu doanh nghiệp đạt được trong suốt thời gian qua.

Mảng kinh doanh, tiêu dùng, bán lẻ của Masan bứt phá trong năm 2024.

Ngày 2/10, công ty này đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đồng thời, xin ý kiến cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng).

Trước động thái thông qua của cổ đông về kế hoạch niêm yết MCH lên sàn HOSE có thể thấy rằng bước đi chiến lược này của doanh nghiệp đang đi đúng lộ trình đề ra. Bên cạnh đó, việc IPO Masan Consumer thành công sẽ giúp nâng cao định giá của các cổ phiếu họ Masan như MCH, MSN và lộ trình này ngày càng rõ ràng hơn với những thông tin tích cực từ doanh nghiệp và thị trường.