Cô dâu Việt trồng rau trên ban công 20 m2 ở Thượng Hải

Trên ban công tại Thượng Hải (Trung Quốc), chị Lê Thị Thương trồng đủ loại rau củ, hoa và trái cây, cung cấp rau xanh quanh năm cho gia đình ba người.

Cứ vào tháng 10 mỗi năm, khi thời tiết Thượng Hải chuyển lạnh, chị Thương (33 tuổi) lại đi quanh các chợ gần nhà. Chị mua ruột cá, xin những mớ rau củ dập nát mang về ủ thành phân bón lót cho vụ trồng tháng 3 năm sau.

Khu vườn của chị Thương nằm trên ban công gia đình, rộng khoảng 20 m2. Trong không gian ấy, chị trồng đủ loại rau củ và hoa để cả nhà ăn quanh năm. Đây còn là nơi gia đình ngồi uống trà chiều, đọc sách, thỉnh thoảng nướng đồ ăn ngoài trời cùng bạn bè.

Biến ban công thành vườn rau

Chị Thương đến Thượng Hải du học năm 2013, sau đó quen và kết hôn với người chồng Trung Quốc. Đến nay, chị có hơn 13 năm học tập, làm việc tại thành phố này. Vợ chồng chị hiện có con gái 5 tuổi.

Vốn yêu thích trồng hoa từ nhỏ nên ngay khi mua được nhà hiện tại, chị Thương bắt đầu chăm chút cho khu vườn trên ban công. Ban đầu, chị trồng các loại hoa như tulip, cẩm tú cầu, hoa hồng, phi yến, hoa chuông xanh, mao lương… thay nhau rực sắc quanh năm.

Thời gian đầu, ban công được chị Thương dùng để trồng hoa.

Đến khoảng năm 2020-2021, khi dịch Covid-19 bùng phát và khu vực sinh sống thực hiện cách ly, chị Thương nghĩ đến việc trồng thêm rau.

“Ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà, tôi thấy buồn chán nên nảy ra ý tưởng cải tạo vườn hoa để trồng rau. Nhờ đó, tôi vừa có thêm việc làm, vừa phần nào đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày”, chị kể với Tri Thức - Znews .

Sau khi có con, mong muốn tự trồng rau của chị Thương càng lớn hơn. Để chuẩn bị những bữa ăn dặm với nhiều loại rau tươi cho con gái, chị tiếp tục bổ sung các giống cây mới. Khu vườn dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của gia đình.

Ban công nhà chị hướng Bắc, mùa đông lạnh và mùa hè nóng. Vì vậy, thời gian thích hợp để trồng nhiều loại rau nhất thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11. Chị ưu tiên những giống chịu nhiệt tốt, ưa nắng như rau muống, rau dền, cà chua và cà tím.

Chị Thương ưu tiên trồng những loại rau phổ biến ở Việt Nam.

Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị Thương không ít lần thất bại. Có khi, chị chọn giống không phù hợp với thời tiết, gieo sai vụ khiến hạt khó nảy mầm hoặc cây phát triển còi cọc. Sâu bệnh cũng từng khiến nhiều khóm rau trong vườn bị ảnh hưởng.

Dù vậy, chị không nản lòng mà tích cực tìm hiểu đặc điểm từng loại cây, thời vụ gieo trồng và cách sử dụng phân bón phù hợp. Cây chết thì chị trồng lại, gặp sâu bệnh thì bắt thủ công. Nếu sâu bệnh lan rộng, chị cắt bỏ cả khóm rau, phơi đất rồi trồng lại từ đầu.

“Trăm hay không bằng tay quen. Làm nhiều tự nhiên sẽ có kinh nghiệm”, chị Thương nói.

Đến nay, khu vườn cung cấp đủ rau xanh cho gia đình ba người sử dụng quanh năm. Vào những tháng thời tiết thuận lợi, chị còn mang rau tặng hàng xóm, người thân và bạn bè.

Trong khu vườn, góc trồng dâu tây luôn được chị dành nhiều tình cảm nhất vì đây là loại quả con gái đặc biệt yêu thích.

“Mỗi năm, cứ đến vụ dâu chín là con gái tôi rất háo hức. Ngày nào bé cũng ra vườn kiểm tra xem có quả chín chưa để hái ăn. Dâu tây chín cây rất thơm, chỉ cần có quả chín là hương thơm đã lan khắp vườn”, chị kể.

Khu vườn kết nối gia đình

Gia đình yêu thiên nhiên nên khi chị Thương đề xuất cải tạo ban công thành vườn rau, mọi người đều hào hứng ủng hộ. Từ khi có khu vườn, vợ chồng chị dành nhiều thời gian ở ngoài trời hơn, thay vì chỉ ngồi trong phòng đọc sách hoặc làm việc. Hai người thường uống trà chiều, trò chuyện, đọc sách và phơi nắng. Thỉnh thoảng, cả nhà thay đổi không khí bằng bữa tối ngoài ban công.

Con gái chị Thương cũng hào hứng chăm sóc cây và cải tạo đất cùng mẹ. Chị hy vọng những hoạt động này giúp con thêm yêu thiên nhiên, rèn tính kiên nhẫn và giảm thời gian sử dụng điện thoại, xem tivi.

“Từ ngày có khu vườn nhỏ, cuộc sống gia đình tôi trở nên phong phú hơn nhiều”, chị chia sẻ.

Con gái nhỏ của chị Thương thích thú dạo chơi trong vườn.

Nhớ lại những ngày mới sang Thượng Hải, chị Thương cho biết điều khiến chị khó thích nghi nhất là ẩm thực. May mắn, chồng chị luôn cố gắng thích nghi với các món ăn Việt Nam.

“Khi nấu ăn, chồng tôi cũng ưu tiên sử dụng gia vị Việt Nam để món ăn mang nhiều hương vị quê nhà tôi hơn”, chị chia sẻ.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thương được bố mẹ chồng khuyến khích ra ở riêng. Nhờ vậy, chị không gặp nhiều trở ngại trong việc thích nghi với nếp sinh hoạt hay khác biệt văn hóa.

Vào các dịp lễ, Tết, gia đình chị vẫn tham gia những hoạt động truyền thống bên nhà chồng. Theo trải nghiệm của chị, Tết Nguyên đán tại gia đình chồng ở Thượng Hải được tổ chức khá đơn giản. Các thành viên trong họ hàng thường hẹn nhau dùng một bữa cơm tất niên.

Mọi người cùng ăn uống, chia sẻ những niềm vui, thành tựu trong năm cũ và chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Những phong bao lì xì cũng được trao trong bữa cơm này. Đến mùng 1 Tết, gia đình chị thường chọn đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng để tận hưởng kỳ nghỉ.

Ban công nhỏ không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn làm phong phú đời sống tinh thần cho cả gia đình.

Để gìn giữ những nét văn hóa Việt Nam trong gia đình, chị Thương thường xuyên giao tiếp với con gái bằng tiếng Việt, dạy con nhiều bài hát thiếu nhi Việt Nam.

Đặc biệt, chị vẫn duy trì thói quen đưa chồng con về Việt Nam hàng năm. Tháng 9 vừa qua, cả gia đình có chuyến về thăm quê. Chị dự định cùng chồng con về Việt Nam vào cuối năm để đón Tết cùng bố mẹ.

Với chị Thương, trong cuộc sống hàng ngày, khu vườn trên ban công không chỉ giúp gia đình có rau xanh, tươi sạch mà còn mang đến không gian để các thành viên dành thời gian bên nhau giữa một thành phố nhộn nhịp như Thượng Hải.