Cơ bắp của Malacia

Malacia đang trong quá trình hồi phục chấn thương và nghỉ thi đấu 17 tháng qua. Tuy nhiên, hậu vệ này dần lấy lại nền tảng thể lực và sẵn sàng cho việc ra sân thi đấu ở mùa giải năm nay.

Vừa qua, cầu thủ người Hà Lan đăng tải đoạn clip tập đánh boxing trên trang cá nhân. Anh cởi trần, để lộ cơ bắp rắn chắc. Malacia thoải mái sử dụng cả 2 chân và đầu gối để đá vào bao cát. “Malacia trông cơ bắp và ở trong trạng thái đỉnh cao”, Daily Mail viết.

Bên dưới bài đăng, nhiều cổ động viên cảm thấy ấn tượng với diện mạo vạm vỡ của cầu thủ này với những phản ứng như: “Ngoại hình của Malacia lột xác”, “Trông như quái vật”, “Đội bóng cần anh ấy hơn bao giờ hết”, “Malacia trở lại mạnh mẽ”.

Tháng trước, HLV Erik ten Hag xác nhận: “Malacia làm việc rất chăm chỉ. Quá trình hồi phục của cậu ấy tiến triển rất tốt ở thời điểm này. Chúng tôi có thể mong đợi cậu ấy có thể thi đấu trong thời gian tới”.

Việc Malacia dần bình phục chấn thương là lý do MU điền tên cầu thủ này vào danh sách dự Europa League 2024/25. Hè này, Malacia trở lại tập luyện với cường độ nhẹ. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” chưa thể xác định rõ khi nào cầu thủ người Hà Lan có thể xỏ giày thi đấu.

Malacia “mất tích” trong suốt mùa giải 2023/24. Hậu vệ 24 tuổi không ra sân cho MU kể từ khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối hơn 1 năm trước. Lần cuối cùng CĐV được chứng kiến ngôi sao người Hà Lan thi đấu là vào tháng 6/2023.

