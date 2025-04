Clip hát tiếng Anh hút 14 triệu lượt xem của Doãn Hải My

Doãn Hải My gây chú ý khi "bắt trend" thể hiện bài hát tiếng Anh dành cho trẻ em trên nền tảng ngắn. Clip hiện ghi nhận hơn 14 triệu lượt tiếp cận.

Trên kênh cá nhân, Doãn Hải My đăng tải clip ngắn "đu trend" thể hiện bài hát tiếng Anh dành cho trẻ em. Ở clip khoảng 26 giây, bà mẹ một con diện trang phục ở nhà, để mặt mộc và hát một đoạn trong ca khúc thiếu nhi See You Later, Alligator, với giai điệu vui tươi. Chỉ sau thời gian ngắn, clip cover này thu hút hơn 14 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác.

Phía dưới bình luận, các tài khoản mạng chia sẻ: "Doãn Hải My đáng yêu và gần gũi khi hát theo lời bài hát một cách tự nhiên, với giọng điệu trong trẻo"; "Vợ Đoàn Văn Hậu phát âm tiếng Anh hay, giọng ngọt ngào dễ thương"...

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả còn so sánh màn thể hiện của Doãn Hải My với những người nổi tiếng khác cũng tham gia trend này.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Ảnh: @doanhaimy.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs nhận được sự chú ý từ công chúng. Cô có ngoại hình nổi trội, học vấn tốt. Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. Người đẹp dừng chân ở top 10 cuộc thi.

Cô và Đoàn Văn Hậu về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào tháng 11/2023. Hôn lễ của đôi trẻ được tổ chức linh đình, với sự góp mặt của dàn cầu thủ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau lễ cưới, cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau ở nhiều nước. Doãn Hải My hạn chế hoạt động showbiz, tập trung thời gian cho gia đình nhỏ. Ngoài ra, cô cũng giúp Đoàn Văn Hậu quản lý thương hiệu thời trang mang tên anh.

Ngày 16/2, Đoàn Văn Hậu lần đầu hé lộ hình ảnh về căn nhà mới mà vợ chồng anh chuẩn bị chuyển vào sinh sống. Nhà mới của vợ chồng Văn Hậu có 4 tầng, được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại với tông màu kem ấm chủ đạo. Trước đó, vợ chồng anh được cho đã bán căn chung cư cũ vào tháng 5/2024.