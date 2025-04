CLB Thể Công Viettel tìm đến Hàng Đẫy làm 'nhà tạm'

CLB Thể Công Viettel đang đối mặt với tình trạng khó khăn khi sân Mỹ Đình không đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết cho các trận đấu V.League mùa này. Trước thực trạng này, đội bóng bày tỏ mong muốn được mượn sân Hàng Đẫy để tổ chức ba vòng đấu sắp tới, bao gồm vòng 20, 21 và 24.

Nguyên nhân chính đến từ chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp nghiêm trọng. Điều này gây ra hậu quả đáng tiếc trong trận gặp CLB Quảng Nam, khi tuyển thủ U23 Việt Nam - Vũ Tiến Long - phải nhận chấn thương nặng mà không hề có va chạm với cầu thủ nào. Tiến Long bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm, sự việc này đã buộc ban tổ chức giải phải vào cuộc điều tra làm rõ.

Để giải quyết tình trạng cấp bách, CLB Thể Công Viettel gửi công văn đến CLB Hà Nội và CLB CAHN xin được sử dụng sân Hàng Đẫy cho ba trận đấu diễn ra vào các ngày 25/4, 2/5 và 23/5. Tại đây, họ sẽ lần lượt tiếp đón SLNA, Đà Nẵng và CLB Hải Phòng.

Trong văn bản chính thức, CLB Thể Công Viettel cũng hy vọng đội Hà Nội và CAHN hỗ trợ về cơ sở hạ tầng của sân Hàng Đẫy, vốn đã được nâng cấp và cải tạo để phục vụ các trận đấu tại V.League.

Trận đấu cuối cùng của Thể Công Viettel tại vòng 26 (ngày 22/6) dự kiến diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình, đối đầu với CLB TP.HCM. Tuy nhiên, nếu chất lượng mặt cỏ vẫn chưa được cải thiện đáng kể, đội bóng có thể sẽ phải tiếp tục tìm kiếm địa điểm thay thế.

