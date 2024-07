Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đã có công văn trả đội bóng về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh.

CLB Long An bị trả về tỉnh.

Để duy trì đội tham dự giải hạng Nhất, công ty phải chi khoảng 25 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, số tiền vận động tài trợ chỉ từ 5 đến 7 tỉ đồng .

Sự chênh lệch thu, chi quá lớn khiến Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An không thể tiếp tục duy trì hoạt động của đội bóng.

Vì thế, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chấp thuận để công ty giao trả đội bóng lại cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch từ ngày 1/8.

Tuy nhiên, để có thời gian làm việc với các đơn vị, sở, ngành liên quan, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị dời thời điểm bàn giao qua ngày 1/9.

Trước đó, vào ngày 2/7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tiếp nhận công văn bàn giao CLB Long An.

Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đã quản lý CLB Long An trong 9 năm, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao của tỉnh cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh Long An đến đông đảo người hâm mộ bóng đá cả nước.