CLB học thuật của trường chuyên nổi tiếng tổ chức hội sách

Một nhóm bạn trẻ thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mới đây đã tổ chức hội chợ The Hidden Book tại Công viên Thống Nhất, TP. Hà Nội nhằm khơi gợi niềm yêu sách.

Nhiều bạn trẻ, gia đình dạo chơi công viên dịp cuối tuần đã ghé vào hội chợ sách The Hidden Book. Ảnh: The Hidden Book.

The Hidden Book là hội chợ sách được tổ chức thường niên bởi Câu lạc bộ Ams Advisor - Câu lạc bộ học thuật trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm nay, hội chợ diễn ra vào ngày 28/6.

Thông qua hội chợ lần này, Câu lạc bộ Ams Advisor mong muốn có thể tạo nên một sân chơi mới lạ để người tham gia khám phá tri thức, không chỉ thông qua những trang sách mà còn qua nhiều hình thức sáng tạo khác.

The Hidden Book 2025 có nhiều hoạt động đa dạng: khu sách đa thể loại, đặc biệt nhiều đầu sách dành cho thiếu nhi; khu cafe sách; khu check-in với máy polaroid, photobooth; khu thủ công; khu trò chơi với các trò sáng tạo như Tetris, Ball Maze, Plinko, Lightning Ball,...

Hội chợ còn có các tiết mục nghệ thuật từ khách mời như Cheer Ams, Glee Gia Thiều, Ribbon-Band và KGC - Kimlien Guitar Club. Những tiết mục sôi động này đã góp phần khuấy động bầu không khí, giúp hội chợ thu hút đông đảo người tham gia.

Một gian sách thiếu nhi tại hội chợ. Ảnh: The Hidden Book.

Chia sẻ với Tri thức - Znews về lý do sự kiện năm nay tập trung đặc biệt vào dòng sách thiếu nhi, bạn Nguyễn Nhật Thành Vinh - đại diện Ban tổ chức The Hidden Book - cho rằng nhóm trẻ 0-12 tuổi dễ phát triển niềm hứng thú với sách nếu có sự hướng dẫn, định hướng đúng cách. Vinh nghĩ cần nhiều hơn những sự kiện như The Hidden Book để lan tỏa văn hóa đọc tới nhóm đối tượng này.

Đây đã là năm thứ 9 hội chợ sách The Hidden Book được tổ chức.