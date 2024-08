Clare Waight Keller biến hóa trong BST thu đông kết hợp cùng Uniqlo

Clare Waight Keller, cái tên gắn liền với các thiết kế đẳng cấp, tiếp tục bắt tay Uniqlo tạo nên kỷ nguyên mới: Kết hợp tinh hoa haute couture và tinh thần tối giản.

Sau thành công của 2 BST Uniqlo : C 2023, Uniqlo tiếp tục trình làng BST Uniqlo : C Thu/Đông 2024 - “Spirit of a Modern City”. BST mang tinh thần hiện đại chuẩn thành thị với màn chuyển mình đầy ấn tượng, lần đầu tiên giới thiệu những thiết kế dành cho nam giới.

Việc mở rộng đối tượng khách hàng là bước đi táo bạo và sáng suốt của Uniqlo : C. Bởi lẽ, trong thời đại giới tính không còn là rào cản thời trang, các thiết kế unisex ngày càng phổ biến. BST cũng thể hiện triết lý LifeWear của Uniqlo: Made for all - dành cho mọi người.

Uniqlo : C Thu/Đông 2024 mang đậm hơi thở thành thị

Trong Uniqlo : C Thu/Đông 2024, trang phục không đơn thuần là lớp áo ngoài mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống đậm chất thành thị. Theo NTK Clare Waight Keller, BST lấy cảm hứng từ kiến trúc độc đáo của trung tâm Barbican, Anh Quốc.

“Không gian kiến trúc đặc biệt này ảnh hưởng rất lớn đến bảng màu, cảm giác của BST. Con người nơi đây và cách sống của họ luôn di chuyển, kết nối với phần còn lại của thành phố. Tôi thực sự muốn lấy bối cảnh này làm trung tâm cho chiến dịch”, Clare Waight Keller chia sẻ.

Uniqlo tái hợp cùng nhà thiết kế tài năng Clare Waight trong BST Uniqlo : C Thu/Đông 2024.

Vì vậy, các thiết kế trong BST mang tính ứng dụng cao, linh hoạt nhiều phong cách. Sự thoải mái đến từ phom dáng và chất liệu cũng là yếu tố không thể thiếu để người mặc tự do vận động. BST còn tôn vinh sự độc đáo và sáng tạo, giúp cá nhân hóa phong cách thông qua nghệ thuật layer.

Thiết kế xu hướng trong BST Uniqlo : C Thu/Đông 2024

Mùa thu đông 2024, thời trang thế giới chứng kiến sự giao thoa thú vị giữa các phong cách, tạo nên bức tranh đa dạng và đầy sáng tạo. Trong đó, athleisure - với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu cao cấp và phom dáng thoải mái - tiếp tục lên ngôi, khiến ranh giới giữa thời trang thể thao và cao cấp ngày càng mờ nhạt.

Đồng thời, sự trỗi dậy của phong cách tối giản, với thiết kế tinh tế và màu sắc trung tính hứa hẹn mang đến cho người mặc vẻ đẹp vượt thời gian. Đặc biệt, thời trang bền vững cũng ngày càng được đề cao, thể hiện rõ qua sự lên ngôi của các chất liệu và khả năng sử dụng lâu dài của trang phục.

BST Uniqlo : C lần này là minh chứng rõ nét cho thấy Uniqlo luôn nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của người dùng và khéo léo ứng dụng xu hướng thời trang toàn cầu vào thiết kế của mình.

Đầu tiên, theo đúng tinh thần athleisure, các item như áo hoodie, quần parachute, giày sneakers… vốn đậm chất thể thao nay được nâng tầm với chất liệu cao cấp và thiết kế tinh tế, đáp ứng nhu cầu vừa năng động, vừa thời thượng của người trẻ.

Phong cách thành thị hiện đại trong các trang phục thiết yếu hàng ngày.

Tiếp đến, các thiết kế tập trung vào đường nét đơn giản, phom dáng cơ bản, không chỉ thanh lịch và dễ phối mà còn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người mặc.



Các thiết kế như áo sơ mi, áo khoác, quần... dễ dàng ứng dụng đời thường hay ở nơi công sở.

Ngoài bảng màu chủ đạo trung tính như be, xám, olive… bám sát xu hướng thời trang thế giới, BST Uniqlo : C Thu/Đông 2024 còn ứng dụng đa dạng hoạ tiết, lồng ghép khéo léo vào từng mẫu trang phục. Chất hiện đại được thổi vào những mẫu đầm dài hoặc chân váy phom xòe điệu đà, kết hợp giữa sắc thu đông trầm và họa tiết caro, vừa giúp “bật mood” cho khí trời ảm đạm, vừa tăng sự ấn tượng của vẻ ngoài.

Đường may gợn sóng, xếp ly là nét đặc trưng của BST.

BST cũng đề cao yếu tố ứng dụng khi kết hợp công nghệ giữ nhiệt heattech chất lượng cao, giúp giữ ấm tốt cơ thể vào mùa đông với đa dạng mẫu áo như cổ tròn, cổ lọ.

Một trong những yếu tố được yêu thích khác của BST là sử dụng đa dạng chất liệu bền vững. Bên cạnh chất liệu đặc trưng mùa thu đông (heattech, len dệt kim…), vải Broadcloth, jeans… cũng giúp người mặc dễ ứng dụng.

Những món phụ kiện đặc sắc như túi đeo chéo, mũ trùm đầu, giày clog và giày sneaker... hứa hẹn mang đến lựa chọn hoàn hảo để thể hiện phong cách cá nhân.

Nghệ thuật layer cho nam với áo sơ mi oversize Broadcloth hay quần parachute kết hợp cùng phụ kiện.

Trải nghiệm BST Uniqlo : C Thu/Đông 2024 tại các cửa hàng của Uniqlo từ ngày 6/9. Ngoài ra, bạn có thể truy cập cửa hàng trực tuyến tại đây.