Chuyển hóa thành công dân toàn cầu tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Ở tuổi đôi mươi, có những sinh viên đã sớm xác lập một con đường học tập rõ ràng, bản lĩnh và mang tầm nhìn quốc tế.

Khuất Tiến Anh, cựu sinh viên khóa 15 Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD) tại Đại học Kinh tế Quốc dân, là một câu chuyện như thế. Nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cũng đầy thử thách, hành trình của nam sinh đủ sức truyền cảm hứng cho nhiều học sinh và phụ huynh đang tìm kiếm một hướng đi đại học bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Lựa chọn IBD - bước rẽ quan trọng sau THPT

Là học sinh giỏi của một trường THPT lâu đời tại Hà Nội, Tiến Anh từng đứng trước nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Nam sinh quyết định chọn IBD@NEU - chương trình liên kết đào tạo với các đại học uy tín tại Vương quốc Anh và Mỹ, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhận bằng cử nhân do trường đối tác cấp ngay tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tiến Anh trưởng thành từ một học sinh e dè thành công dân toàn cầu làm việc tại Sydney (Australia).

Lựa chọn kỳ tuyển sinh mùa xuân, Tiến Anh không những giành cơ hội trúng tuyển đại học sớm, mà còn giành học bổng đầu vào, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình học tập trong môi trường chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây cũng là môi trường sinh viên được rèn luyện tư duy độc lập ngay từ những môn học đầu tiên, gồm: Tiếp nhận kiến thức chủ động; tư duy phản biện khi các môn học yêu cầu đưa ra góc nhìn khác nhau dựa trên thực tế và đưa tình huống thực tế vào bài luận; bảo vệ quan điểm bằng lập luận học thuật thông qua kỹ năng nghiên cứu thuần thục.

Năm nhất: Học nền tảng, va chạm thực tế, trưởng thành từng ngày

Bước vào năm học đầu tiên, Tiến Anh làm quen với các môn cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu học tập chuẩn quốc tế: Kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết luận, kỹ năng quản lý dự án, tư duy phản biện, kỹ năng tư duy độc lập, làm việc theo nhóm… cùng một số môn chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Song song với kiến thức chuyên môn, nam sinh bắt đầu tham gia các hoạt động trải nghiệm được IBD@NEU tâm huyết thiết kế giúp sinh viên phát triển toàn diện. Tiến Anh lựa chọn tham gia vào CLB tổ chức sự kiện, trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng và phát triển các chương trình của IBD@NEU cũng như những hoạt động dành cho sinh viên.

Trong quá trình đó, Tiến Anh không chỉ tích lũy kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn từng bước hình thành trí tuệ cảm xúc (EQ) khi làm việc nhóm, tiếp nhận góp ý, xử lý áp lực tiến độ và phối hợp nhiều cá tính. Thử nghiệm những vị trí khác nhau trong công việc giúp nam sinh hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân, từ đó đưa ra định hướng phù hợp công việc tương lai, đồng thời trưởng thành rõ rệt.

Năm hai: Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, đào sâu kiến thức chuyên môn

Sang năm thứ hai, Tiến Anh được tín nhiệm trở thành trưởng nhóm trong một số hoạt động, sự kiện của IBD@NEU. Từ một học sinh còn e dè, Tiến Anh đã đủ tự tin để dẫn dắt đội nhóm, phân công công việc, định hướng nội dung và chịu trách nhiệm cho hiệu quả dự án trong khi vẫn duy trì kết quả học tập tốt.

Từ một người trẻ còn nhiều e dè, Tiến Anh tự tin làm chủ bản thân và dẫn dắt các nhóm sinh viên trong nhiều hoạt động, sự kiện.

Đây cũng là minh chứng cho triết lý đào tạo của IBD@NEU: Sinh viên không chỉ giỏi học thuật, mà còn được trao quyền, biết quản trị hiệu quả công việc và cảm xúc, làm chủ bản thân cũng như dẫn dắt người khác. Đây vốn là những năng lực cốt lõi thị trường lao động toàn cầu đòi hỏi.

Năm ba, năm bốn: Tầm nhìn dài hạn cho trải nghiệm toàn cầu

Năm thứ ba, Tiến Anh tiếp tục giữ vai trò trưởng nhóm trong các hoạt động sự kiện và giành học bổng loại 2 khuyến khích tham gia hoạt động ngoại khóa. Đến năm thứ tư, nam sinh tập trung cao độ và đạt học bổng “Academic Excellence International Scholarship” của Đại học University of Technology Sydney (UTS) danh tiếng tại Australia.

Nhờ được trau dồi trong môi trường quốc tế ngay từ đầu, sinh viên IBD@NEU khi học tập tại bất cứ quốc gia nào cũng đều không bị “sốc” học thuật hay văn hóa. Các em đã quen với phương pháp học, tiêu chuẩn đánh giá và phong cách sinh của viên quốc tế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam, yếu tố thúc đẩy sự tự tin để “hòa nhập nhưng không hòa tan”.

Từ IBD@NEU đến công dân toàn cầu

Hiện tại, Tiến Anh đã xuất sắc vượt qua các ứng viên để làm việc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sydney (International Convention Centre Sydney - ICC Sydney). Tiến Anh nhận ra sự thay đổi lớn nhất của bản thân không chỉ nằm ở thành tích, mà ở bản lĩnh cá nhân. Từ một học sinh e dè, Tiến Anh trở thành sinh viên vững vàng, có kỹ năng lãnh đạo, sử dụng tiếng Anh thành thạo và tự tin làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tiến Anh tự tin và nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn sinh viên đa quốc gia.

Câu chuyện của Tiến Anh cũng phản ánh rõ những giá trị IBD@NEU đã kiên trì xây dựng suốt hơn 20 năm hoạt động tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó là hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo các chương trình liên kết chuẩn yêu cầu quốc tế; sinh viên đã, đang theo học, tốt nghiệp được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, tự tin làm việc trong môi trường đa quốc gia; mạng lưới đối tác đại học uy tín tại Vương quốc Anh và Mỹ (top 1.000 thế giới), nhận bằng cử nhân do trường đối tác cấp; chương trình học mang tính ứng dụng thực tiễn cao, sinh viên được kết nối doanh nghiệp thường xuyên ngay từ những năm đầu thông qua các hoạt động gắn kết được lồng ghép trong môn học; cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu và thành đạt, đang làm việc tại Việt Nam, Anh, Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác.

Với học sinh và phụ huynh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, hành trình của Tiến Anh là một minh chứng rõ ràng cho việc lựa chọn đúng môi trường, mỗi sinh viên đều có thể trưởng thành từng bước, từ Việt Nam vững vàng vươn ra thế giới.

