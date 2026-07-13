Chuyên gia góp ý hình thành, phát triển tập đoàn xuất bản

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ông Đặng Xuân Phương nêu lên yêu cầu cấp thiết của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Chỉ thị 04 (Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới), đồng thời giải quyết những bất cập của thực tiễn thị trường xuất bản. Dự án Luật có mục tiêu cuối cùng là xây dựng những cơ chế hỗ trợ thiết thực cho thị trường xuất bản, tăng cường hiệu quả hoạt động của quản lý Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đọc.