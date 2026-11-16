Chuyện cổ tích của cầu thủ sống sót sau vụ rơi máy bay Chapecoense

Mười năm sau thảm họa hàng không cướp đi sinh mạng 71 người, Alan Ruschel khép lại sự nghiệp bóng đá theo cách đầy cảm xúc.

Ruschel cùng Juventude thăng hạng ở trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Ruschel là một trong 6 người sống sót sau vụ rơi máy bay LaMia Flight 2933 tại Colombia vào tháng 11/2016. Chiếc máy bay chở đội bóng Chapecoense của Brazil đến Colombia tham dự trận chung kết Copa Sudamericana nhưng gặp nạn do cạn nhiên liệu, khiến 71 người thiệt mạng.

Ruschel là một trong 3 cầu thủ Chapecoense may mắn thoát chết. Tuy nhiên, anh chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng đến mức phải tập đi lại từ đầu. Bằng nghị lực phi thường, hậu vệ này trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 8/2017, chưa đầy một năm sau thảm họa.

Năm 2021, Ruschel chia tay Chapecoense. Hai năm sau, anh gia nhập Juventude, đội bóng từng là nơi khởi đầu sự nghiệp. Ở tuổi 37, cầu thủ người Brazil quyết định giải nghệ, nhưng trước khi treo giày, anh kịp để lại một dấu ấn đặc biệt.

Trong trận đấu cuối cùng, Ruschel được tung vào sân từ phút 74, góp phần giúp Juventude đánh bại Botafogo với tỷ số 2-0. Chiến thắng chính thức đưa đội bóng giành quyền trở lại Serie A, giải đấu cao nhất Brazil.

Sau trận, Ruschel được các cổ động viên chào đón nồng nhiệt tại sân Alfredo Jaconi. Trước giờ bóng lăn, anh còn được người hâm mộ công kênh trên vai để đưa vào sân vận động. Khi trận đấu khép lại, hậu vệ 37 tuổi thực hiện màn diễu hành chia tay đầy xúc động trước khán giả nhà.

Trước đó, Ruschel chia sẻ: "Bóng đá mang đến cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng cuộc đời cũng đặt tôi trước những thử thách chưa từng tưởng tượng. Ngày 29/11/2016 thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi mất đi những người bạn, đồng đội và những người từng cùng mình chia sẻ ước mơ".

"Trong nhiều năm, tôi chiến đấu để có thể sống bằng bóng đá. Sau đó, tôi phải chiến đấu để được tiếp tục sống cùng bóng đá. Và hôm nay, tôi có đặc quyền được tự lựa chọn thời điểm nói lời chia tay", anh kết lại.