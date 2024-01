Chuyển cơ quan điều tra 11 vụ có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai cho biết năm 2023, BHXH tỉnh đã chuyển 11 vụ có dấu hiệu tội phạm qua cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tháng 5/2023, Công an TP Biên Hòa phối hợp với công an một số phường, xã khám xét 6 phòng khám trên địa bàn thu giữ hơn 130 nghìn giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 giấy khám sức khỏe cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 20 bị can để điều tra về hành vi nói trên.

Trong số các bị can đã khởi tố, có 6 bác sĩ là trưởng, phó, bác sĩ chuyên khoa tại các phòng khám đa khoa và các dược sĩ, nhân viên y tế tại những cơ sở này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa khám xét một phòng khám có dấu hiệu làm giả giấy tờ, trục lợi bảo hiểm.

Theo điều tra, các chủ phòng khám này đã chỉ đạo các nhân viên cấu kết với các đối tượng bên ngoài để làm giả các loại giấy tờ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Trước đó, ngày 14/5/2022, BHXH Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo quy định.

Theo BHXH Việt Nam, sự việc một số cơ sở khám, chữa bệnh tại thành phố Biên Hòa bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được BHXH Đồng Nai phát hiện từ tháng 3/2022. Thời điểm này, BHXH Đồng Nai đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Tân Long (phường Long Bình Tân) và một số doanh nghiệp khác đã phát hiện nhiều sai phạm.

Ngành BHXH tỉnh cũng đã phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 533 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 290 đơn vị; thanh tra đột xuất tại 140 đơn vị; kiểm tra liên ngành đột xuất tại 16 đơn vị… Qua đó, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Quá trình thanh kiểm tra trong năm 2023, BHXH Đồng Nai phát hiện 474 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, mức đóng với số tiền truy đóng là gần 2 tỷ đồng ; phát hiện 16 trường hợp đóng sai đối tượng; 3.671 trường hợp hưởng chế độ BHXH sai quy định với số tiền phải thu hồi là trên 1,8 tỷ đồng (trong đó 1.843 trường hợp liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với số tiền trên 835 triệu đồng).

Đề nghị thu hồi về quỹ BHYT số tiền là gần 4,2 tỷ đồng do cơ sở khám chữa bệnh BHYT chi sai quy định; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là trên 4,1 tỷ đồng .

Riêng đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra, qua đó buộc các đơn vị sử dụng lao động đã khắc phục tổng số tiền chậm đóng trên 64,7 tỷ đồng .

Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, cho biết công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp tích cực đã góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.

Kết quả đạt được từ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các chủ thể tham gia BHXH, BHYT về vai trò, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.