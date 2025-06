Chương Tử Di thất bại

Phim mới của Chương Tử Di là "Tương Viên Lộng: Huyền án" sụt giảm doanh thu phòng vé và chỉ đạt 5,9 điểm trên Douban.

Theo tờ China Times, Tương Viên Lộng: Huyền án (tên khác She's Got No Name) là bộ phim tâm huyết của đạo diễn Trần Khả Tân, quy tụ dàn sao khủng như Chương Tử Di, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lôi Giai Âm và Trương Tử Phong. Phim gây thất vọng khi chỉ đạt 5,9 điểm trên Douban và doanh thu phòng vé sụt giảm nghiêm trọng. Đạo diễn Vương Tinh thẳng thắn chỉ trích Trần Khả Tân, cho rằng bộ phim kẹt giữa nghệ thuật và thương mại.

Tương Viên Lộng: Huyền án phát hành ngày 21/6 là dự án được Trần Khả Tân chuẩn bị suốt 7 năm, xoay quanh vụ án bí ẩn của nhân vật chính (Chương Tử Di thể hiện), người giết chồng vũ phu để bảo vệ bản thân. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hàng đầu được kỳ vọng thống trị phòng vé mùa hè.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không như mong đợi. Theo Maoyan Professional Edition, trong ngày đầu công chiếu (21/6), phim đạt 90,03 triệu NDT với 38,3% suất chiếu, nhưng ngày thứ hai giảm mạnh xuống 54,15 triệu NDT dù suất chiếu tăng lên 40,3%.

Tạo hình của Chương Tử Di trong phim mới. Ảnh: Hutong9.

Dự đoán ban đầu từ Lighthouse Professional Edition ước tính doanh thu đạt 700 triệu NDT, nhưng hiện chỉ còn khoảng 510 triệu NDT. Thậm chí nhà phê bình Cung Tường dự đoán thấp hơn, từ 430-470 triệu NDT.

Theo Maoyan, phim đang tạm đứng thứ 3 về doanh thu phòng vé. Phim đạt doanh thu hơn 180 triệu NDT, thị phần chiếm 9,3% tính tới 11h 30/6.

Điểm Douban của phim cũng gây thất vọng, chỉ đạt 5,9/10. Hơn 75% trong số gần 100.000 người chấm điểm từ 3 sao trở xuống. Tương Viên Lộng: Huyền án trở thành tác phẩm có số điểm thấp nhất trong sự nghiệp của Trần Khả Tân. Bộ phim dài 150 phút, bị chia thành hai phần, khiến khán giả phàn nàn nội dung lê thê và cốt truyện thiếu gắn kết. Một số khán giả cho rằng phim không phải tác phẩm nữ quyền như kỳ vọng, mà là “cảnh tượng ngược đãi phụ nữ”.

Chương Tử Di, nữ hoàng điện ảnh Trung Quốc, đã hy sinh hình tượng cho vai chính trong phim. Cô xuất hiện với tạo hình xấu xí, khắc họa một người phụ nữ chịu áp bức, thậm chí có cảnh bạo lực gây sốc khi đối đầu với một con lợn rừng. Diễn xuất của cô được khen ngợi vì sự lăn xả, nhưng không đủ cứu vãn bộ phim. Trên Weibo, Chương Tử Di bày tỏ sự bất lực: “Từ phim đến ảnh, tôi đều đã cố gắng hết sức”.

Đạo diễn Hong Kong Vương Tinh, nổi tiếng với các phim thương mại ăn khách, thẳng thắn chỉ trích Trần Khả Tân trong một bài phân tích lý do thất bại của Tương Viên Lộng: Huyền án. Ông cho rằng phim không phải tác phẩm thương mại: “Phim thương mại sẽ không bao giờ làm như thế này. Trần Khả Tân muốn giành giải thưởng, nhưng cũng muốn bán vé, nên bị kẹt giữa lằn ranh”.

Vương Tinh cũng chỉ trích Trần Khả Tân việc sử dụng dàn sao khủng: “Không cần nhiều tên tuổi lớn. Một hoặc hai người là đủ, miễn sao họ phù hợp với vai diễn. Nhiều ngôi sao không đảm bảo phim hay, mà chính khán giả phù hợp mới làm nên thành công”.