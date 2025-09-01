Chương trình nghệ thuật '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc".

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm chào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025),

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quốc tế tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Các đoàn đại biểu quốc tế dự chương trình có: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc; Đoàn đại biểu Liên bang Nga; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba; Đoàn đại biểu Nhà nước Belarus...

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: "80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc "Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời/ Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi" như những ca từ trong ca khúc "Mẹ yêu con".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi "Khát vọng tuổi trẻ" và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc".

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương: "Con đường Độc lập - Thống nhất"; "Khát vọng Tổ quốc" và "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ". Mỗi phần là một mảnh ghép lịch sử, tạo nên bức tranh toàn diện về hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.

Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Không gian nghệ thuật được đầu tư dàn dựng hoành tráng, công phu, đưa khán giả trở về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Bản giao hưởng "Tổ quốc tôi" và liên khúc "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc" mở màn chương trình, khơi dậy niềm tự hào và xúc động.

Các phóng sự, hoạt cảnh như: "Đêm đen lịch sử", "Đêm dài nô lệ", cùng những ca khúc bất hủ "Dấu chân phía trước", "Quốc tế ca", "Cùng nhau đi hồng binh" và "Đoàn Vệ quốc quân" đã khắc họa khí thế cách mạng sục sôi, thôi thúc triệu con tim chung khát vọng độc lập.

Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đặc biệt, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng giữa không gian nghệ thuật, đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

Những ca khúc như: "Người Hà Nội", "Sông Lô", "Chiến thắng Điện Biên" cùng hoạt cảnh giải phóng miền Nam với giai điệu "Đất nước trọn niềm vui" đã tái hiện những dấu son lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất non sông.

Chương trình có sự góp mặt biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Tùng Dương, Đen, Mỹ Tâm, rapper Double 2T, Hoàng Bách, Soobin Hoàng Sơn… mang đến không khí sôi động, âm nhạc hiện đại hòa quyện với dân ca, giao hưởng, tạo nên cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gửi gắm thông điệp: Khát vọng dựng xây đất nước hùng cường là trách nhiệm và niềm tin của cả dân tộc.

Đông đảo khán giả cổ vũ trong đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của ca khúc "Tiến quân ca", như lời tuyên thệ thiêng liêng: Việt Nam - Tổ quốc vĩnh hằng, dân tộc trường tồn.

"80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" không chỉ là đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân tới các thế hệ đã hy sinh, đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.