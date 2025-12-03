Chương trình '65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba' vận động được hơn 656 tỷ đồng

Tổng số tiền ủng hộ gấp 10 lần so với mục tiêu đặt ra không chỉ là kết quả của một cuộc vận động mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm của nhân dân Việt Nam luôn hướng về Cuba.

Trao biển tượng trưng hơn 272,5 tỷ đồng, kết quả Cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đợt 2. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" đã chính thức khép lại, với hai đợt hỗ trợ được trao tận tay bạn bè Cuba thân thiết. Số tiền ủng hộ đã cao gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu đặt ra khi phát động chương trình là tối thiểu 65 tỷ đồng .

Tổng số tiền ủng hộ đã đạt hơn 656,7 tỷ đồng , đây không chỉ là kết quả của một cuộc vận động mà là minh chứng sống động cho nghĩa tình thủy chung, tình cảm của nhân dân Việt Nam luôn hướng về Cuba.

Trước đó, ngày 2/12 tại Cuba, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, trước sự chứng kiến của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và đông đảo lãnh đạo cấp cao hai nước cùng hơn 1.000 người dân Cuba, đoàn đại biểu Việt Nam đã trang trọng trao biển tượng trưng hơn 272,5 tỷ đồng , kết quả Cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đợt 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng món quà nghĩa tình tới nhân dân Cuba.

Ông Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba, xúc động tiếp nhận món quà thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, thuỷ chung giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

Kết thúc chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng tri ân tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào, nhà hảo tâm, đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ công chức… đã đồng hành trong suốt hành trình 65 ngày đầy cảm xúc.