Chuỗi nhà thuốc Tsuruha Drug Store ra mắt cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam

Người dân tại TP.HCM vừa trải nghiệm mô hình nhà thuốc kết hợp chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và hàng tiêu dùng từ thương hiệu nhà thuốc gần 100 tuổi Nhật Bản.

Vừa qua, Tsuruha Drug Store - một trong những chuỗi nhà thuốc lâu đời và uy tín của Nhật Bản - chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam (số 43 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đây là mô hình nhà thuốc kết hợp chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và hàng tiêu dùng đến từ Nhật Bản. Với lịch sử phát triển gần 100 năm, tính đến hiện tại, thương hiệu có hơn 2.600 chi nhánh tại Nhật và Thái Lan, cùng nhiều chi nhánh tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.

Chi nhánh đầu tiên của Tsuruha Drug Store Việt Nam khai trương tại số 43 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Chia sẻ tại lễ khai trương, ông Yano Daisuke - Giám đốc Vận hành Tsuruha Drug Store Việt Nam - cho biết gần 100 năm hình thành và phát triển, Tsuruha Drug Store luôn xem việc chăm sóc sức khoẻ của người dân là sứ mệnh, nỗ lực không ngừng để trở thành nhà thuốc đáng tin cậy, được cộng đồng tin yêu.

“Đến với Việt Nam, chúng tôi mong muốn trở thành nhà thuốc tiêu chuẩn Nhật Bản được người dân Việt Nam tin tưởng lựa chọn, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp và gia đình”, ông nhấn mạnh.

Đại diện Tsuruha Drug Store cùng MC Liêu Hà Trinh thực hiện nghi lễ Kagami Biraki - nghi thức đập rượu Sake mang ý nghĩa biểu tượng về sự may mắn, thịnh vượng và khởi đầu thuận lợi.

Tại cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, Tsuruha Drug Store trưng bày hơn 10.000 sản phẩm chính hãng từ hơn 500 thương hiệu, được nhập khẩu chính ngạch và có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường và chịu kiểm soát chặt chẽ từ Nhà nước, nhu cầu mua hàng chính hãng của người dân tăng cao. Việc Tsuruha Drug Store khai trương chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam giúp người dân có thêm địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng.

Khách mời hào hứng trải nghiệm chi nhánh đầu tiên của Tsuruha Drug Store tại Việt Nam.

Tsuruha Drug Store là mô hình hiệu thuốc mới mẻ, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu nhiều gia đình Việt. Nơi đây có đủ danh mục hàng hoá, đặc biệt là thực phẩm chức năng của thương hiệu Nhật Bản vốn quen thuộc với người Việt. Nổi bật là thương hiệu DHC, Orihiro, Alfe, Biofermin, Earth Collagen, Salonpas; sản phẩm chăm sóc da từ Senka, Anessa, Curel, Elixir, Hada Labo, Eucerin, Cocoon; sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc cá nhân gồm Tsubaki, Fino, Uno, Mondahmin; hàng tiêu dùng như sản phẩm tẩy, rửa, thực phẩm đóng gói, đồ uống đóng chai… Tất cả được sắp xếp khoa học, thông minh, mang lại trải nghiệm mua hàng tối ưu cho khách hàng. Tất cả sản phẩm thông qua kiểm soát nguồn gốc, chất lượng chặt chẽ trước khi đến tay khách hàng.

Trực tiếp tham gia trải nghiệm Tsuruha Drug Store, MC Liêu Hà Trinh chia sẻ: “Việc mua sản phẩm Nhật Bản hiện không khó bởi rất nhiều nơi bán, nhưng để mua được hàng chính hãng thì không dễ. Tôi yên tâm khi mua hàng tại Tsuruha Drug Store vì chuỗi thương hiệu đã khẳng định vị thế và tên tuổi tại Nhật Bản và Đông Nam Á, loại bỏ mối lo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm”.

Khách mời chia sẻ tại lễ khai trương.

Là người của công chúng, MC Liêu Hà Trinh, diễn viên Khả Ngân và Ma Ran Đô rất quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thường tìm kiếm hàng chính hãng từ thương hiệu uy tín.

Khả Ngân bày tỏ sự thích thú khi có thể tìm mua sản phẩm từ chăm sóc da đến chăm sóc nhà cửa, thuốc, thực phẩm chức năng trong cùng cửa hàng.

“Tôi ấn tượng khi các dược sĩ ở khu vực dược phẩm và thực phẩm chức năng đều có bằng cấp chuyên môn, hỗ trợ tư vấn chuyên sâu”, nữ diễn viên bày tỏ.

Tsuruha Drug Store Việt Nam được quản lý và vận hành bởi đội ngũ từ Nhật Bản, đảm bảo quy trình, chất lượng đồng nhất. Chuỗi nhà thuốc có không gian rộng rãi, sản phẩm được sắp xếp thông minh, khoa học mang đến trải nghiệm tự do tham quan, tự do lựa chọn cho khách hàng. Nếu đang tìm kiếm địa điểm có thể mua cùng lúc sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp hay hàng tiêu dùng chính hãng từ thương hiệu uy tín, khách hàng có thể đến trải nghiệm trực tiếp hoặc mua hàng từ cửa hàng chính hãng (official mall) của Tsuruha Drug Store trên nền tảng trực tuyến.