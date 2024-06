Chứng khoán hưởng lợi gì khi giá vàng giảm?

Chuyên gia cho biết giá vàng miếng SJC hạ nhiệt sau các chính sách bình ổn của Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ hội để chứng khoán đón thêm dòng tiền mới.

Giá vàng miếng SJC đang giảm mạnh trước biện pháp bán vàng giá bình ổn của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Money.

Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán trong nước vẫn duy trì biên độ đi ngang quanh vùng 1.260-1.280 điểm, nhưng cũng ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh hơn so với tuần trước.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lực cầu hưng phấn giúp thị trường tăng điểm tốt 2 phiên đầu tuần. Tuy nhiên, việc áp lực bán gia tăng mạnh vào phiên ngày 29/5 khiến VN-Index trượt điểm.

Trong khi đó, 2 phiên cuối tuần là nỗ lực cân bằng lại để thị trường duy trì được động lực và diễn biến đi ngang. Nhóm cổ phiếu trụ trong tuần điều chỉnh diện rộng nên VN-Index thiếu đi trụ nâng đỡ.

Thêm vào đó, việc chỉ số chính đang ở khu vực đỉnh cũ và chưa bứt phá lên vùng điểm cao hơn khiến tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng trong tuần. Điểm tích cực là dòng tiền đã có sự phân hóa tốt trong tuần khi luân chuyển sang nhóm mid-cap và small-cap.

Nên giữ tư duy phòng thủ

Các chuyên gia tại VCBS cho biết VN-Index đang có dấu hiệu hình thành phân kỳ âm ở khung đồ thị ngày, qua đó phản ánh động lực của thị trường đang tương đối yếu và cần có thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng. Tuy áp lực bán vẫn xuất hiện trong phiên cuối tuần nhưng thanh khoản đã sụt giảm và có thể đánh giá thị trường vẫn chưa quá bi quan trong ngắn hạn.

Trong tuần này, nhà đầu tư cần chý ý xác suất điều chỉnh rung lắc trong biên độ 15-20 điểm nếu thanh khoản và dòng tiền không tìm được sự đồng thuận.

VN-Index liên tục có diễn biến đi ngang. Ảnh: TradingView.

Theo các chuyên gia, thị trường có thể khó hồi phục trong ngắn hạn. Hiện thị trường vẫn duy trì được biên độ đi ngang, tuy nhiên thanh khoản cùng dòng tiền chưa thực sự vận động nhất quán nên xác suất điều chỉnh rung lắc bất ngờ có thể xảy ra.

Do đó, các nhà đầu tư nên giữ tư duy phòng thủ, có phương án hành động kịp thời nếu rung lắc bất chợt diễn ra, đồng thời canh những nhịp hồi phục để chốt lời những mã đã đạt mục tiêu, hạn chế giải ngân ở thời điểm hiện tại và kiên nhẫn chờ những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn của thị trường.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng tình trạng thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước đó cho thấy dòng tiền có trạng thái thận trọng khi thị trường hồi phục. Tín hiệu cầu thấp này có thể gây ra tác động không tốt đến thị trường trong thời gian tới.

Dự báo, có khả năng thị trường cần kiểm tra lại cung cầu tại vùng hỗ trợ 1.250-1.255 điểm thêm lần nữa. Tín hiệu thăm dò này sẽ ảnh hưởng đến biến động tiếp theo của thị trường.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đề phòng rủi ro và tránh rơi vào trạng thái quá mua, cân nhắc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Giá vàng giảm và cơ hội của chứng khoán

Trao đổi với Tri thức - Znews, ông Võ Văn Huy, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán DNSE, giảng viên Học viện New World Education, cho biết trong ngày 31/5, Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, PCE lõi trong tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 12/2023. So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn so với dự báo là 2,9%.

Con số này cho thấy hướng đi tích cực hơn của lạm phát tại Mỹ. Chỉ số chứng khoán Mỹ, chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh DXY và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đều phản ứng tích cực trước thông tin này. Vi vậy, trung hạn và ngắn hạn đều có lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vị chuyên gia đánh giá vùng 1.250-1.260 điểm được dòng tiền nội giải ngân khá tốt. Nếu ngưỡng này không bị xuyên thủng thì chỉ cần 1 động thái giảm bán ròng của nước ngoài cũng có thể khiến thị trường tích cực.

Đánh giá về việc vàng miếng SJC giảm sâu sau động thái can thiệp của NHNN, ông Huy cho rằng xét về định tính, đây cũng là cơ hội để chứng khoán đón thêm dòng tiền.

Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại trong tuần này, ưu tiên các cổ phiếu đã về vùng hỗ trợ cứng hoặc thuộc nhóm ngành đang có câu chuyện hỗ trợ Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường VNDirect Research

Đồng quan điểm, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường VNDirect Research, cũng tin rằng giá vàng miếng hạ nhiệt có thể là yếu tố kích thích thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, vĩ mô trong nước cũng đón nhận một số diễn biến tích cực trên thị trường tiền tệ, điển hình như lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có xu hướng hạ nhiệt sau động thái hỗ trợ thanh khoản của NHNN hay việc lợi suất trái phiếu Chính phủ bắt đầu quay đầu giảm.

“Chỉ số VN-Index đã tiến gần tới vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm và khó lùi sâu dưới ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại trong tuần giao dịch tới, ưu tiên các cổ phiếu đã về vùng hỗ trợ cứng hoặc thuộc nhóm ngành đang có câu chuyện hỗ trợ như bán lẻ, bất động sản, điện và xuất nhập khẩu”, ông Hinh nhận định.