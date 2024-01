Chứng khoán 12/1: Bảng điện tử ngập trong sắc đỏ

Thị trường trong nước trải qua phiên giao dịch kém sắc khi nhiều cổ phiếu bị chốt lời. Việc chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ cao hơn kỳ vọng cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Sau nhiều phiên tăng trưởng liên tiếp, áp lực bán chốt lời bắt đầu hiện rõ trên thị trường trong phiên 12/1. Ngay từ thời điểm mở cửa, chỉ số chính đại diện sàn HoSE đã bị dìm xuống dưới ngưỡng tham chiếu.

Dù được dòng tiền bắt đáy chống đỡ, VN-Index chỉ có thể thu hẹp đà điều chỉnh vào giữa phiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lực bán một lần nữa thắng thế.

Động thái tiêu cực của các nhà đầu tư xuất hiện sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12 tăng mạnh hơn kỳ vọng. Cụ thể, CPI tháng 12/2023 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm liền trước. Tháng 11/2023, CPI ghi nhận mức giảm 0,2% và tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,52 điểm (-0,65%) xuống mốc 1.154,7 điểm; HNX-Index giảm 2,39 điểm (-1,03%) xuống 230,31 điểm; UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (-0,75%) xuống 86,9 điểm.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chứng kiến 21 mã giảm, duy nhất HDB giữ tham chiếu và 8 mã tăng. Nhóm mã tăng đều là các cổ phiếu ngành ngân hàng, đơn cử như MBB (+3,4%), ACB (+2,2%), SHB (+1,7%) hay CTG (+1,6%). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ khi việc VCB, GVR, VHM, BID, VIC điều chỉnh đã tạo sức ép lên chỉ số.

Cổ phiếu bất động sản ngập trong sắc đỏ và là một trong những nhóm được giao dịch tiêu cực nhất phiên hôm nay. Các mã dẫn đầu như VHM, VIC hay VRE đều ghi nhận biên độ giảm lớn trên dưới 1,5%. Cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản tên tuổi khác cũng lao dốc không phanh, điển hình như NVL giảm 3,26%, KDH giảm 1,16%, KBC giảm 2,52%, DIG giảm 2,59%, DXG giảm 2,34%, CEO giảm 2,65%.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh. Ảnh: VNDirect.

Trong khi đó, cổ phiếu chế biến thủy sản là nhóm hiếm hoi chịu ít thiệt hại nhất, chủ yếu nhờ sự đóng góp của cổ phiếu VHC (+1,08%). Kể từ cuối năm ngoái đến nay, cổ phiếu của “vua cá” Vĩnh Hoàn luôn nằm trong danh mục được nhà đầu tư, đặc biệt là khối ngoại, gom hàng.

Trong diễn biến liên quan, Vĩnh Hoàn vừa thông báo về đợt chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Với 224,4 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành, ước tính công ty cần chi ra gần 449 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn - có thể nhận về tới 190 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức lần này do đang nắm 94,98 triệu cổ phiếu. Tháng 12 năm ngoái, nữ đại gia được chia gần 15,9 triệu cổ phiếu VHC từ đợt chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.

Trở lại phiên 12/1, khối ngoại gây bất ngờ khi không tham gia đợt bán tháo hôm nay. Tuy vẫn bán ròng, nhưng giá trị bán của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ ở quy mô 14 tỷ đồng .

Trong đó, cổ phiếu VNM của Vinamilk và BCM của Becamex bị bán ròng 102- 104 tỷ đồng , kế đó là SHS 69 tỷ đồng , DPM 34 tỷ đồng , HDG 32 tỷ đồng .

Chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được gom mạnh. Dẫn đầu danh mục mua là STB với 78 tỷ đồng , VCB 77 tỷ đồng , VPB 58 tỷ đồng , CTG 52 tỷ đồng ,.