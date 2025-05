Chung Hân Đồng nhịn ăn 7 ngày vì một câu nói

Chung Hân Đồng gặp vấn đề về kiểm soát cân nặng. Diễn viên thường tự hành hạ bản thân khi đọc được những đánh giá về ngoại hình của cô.

QQ đưa tin dàn nghệ sĩ của công ty giải trí Anh Hoàng, Hong Kong, Trung Quốc là Tạ Đình Phong, Dung Tổ Nhi, nhóm nhạc Twins gồm Chung Hân Đồng (tên khác: A Kiều, A Gill) và Thái Trác Nghiên tham gia show giải trí Vì chúng ta là bạn bè, để chia sẻ những tâm sự về cuộc sống.

Chung Hân Đồng cho biết cô rất lo lắng về ngoại hình của mình: "Mỗi khi nhìn thấy từ khóa A Kiều tăng cân em cảm thấy rất áp lực. Em không muốn béo". Theo QQ, đằng sau 4 chữ "Em không muốn béo" là áp lực nặng nề mà Chung Hân Đồng phải chịu đựng.

Chung Hân Đồng không dám ăn uống, tự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần vì bị bình phẩm về ngoại hình. Ảnh: QQ.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm mỗi lần đọc được bình phẩm không hay về ngoại hình, cô lại quyết định nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống nước lọc cầm hơi. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng và sức khỏe của Chung Hân Đồng. Tuy nhiên, cô muốn tự tin xuất hiện trước khán giả.

Mặt khác, Chung Hân Đồng bị mất cân bằng nội tiết tố, do đó cân nặng của cô thay đổi nhiều và rất khó kiểm soát. "Em bị rơi vào vòng lặp luẩn quẩn được khen khi gầy và bị chế giễu khi béo", Chung Hân Đồng nói.

Nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi an ủi đàn em: "Em đừng tự hành hạ bản thân. Chị nghĩ mọi người đều theo dõi quá trình trưởng thành và hiểu được trạng thái tinh thần của em".

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Sau đổ vỡ hôn nhân với Lại Hoằng Quốc, tâm trạng của Chung Hân Đồng không tốt, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Cô thường xuyên mất ngủ, bỏ ăn. Nữ nghệ sĩ phải tạm ngưng hoạt động showbiz một thời gian để lấy lại tinh thần.

Chung Hân Đồng gặp nhiều trắc trở trong tình cảm dẫn tới có vấn đề về tâm lý, sức khỏe. Ảnh: QQ

Chung Hân Đồng gặp các vấn đề về cân nặng sau khi ly hôn tháng 6/2020. Thời điểm ấy, nữ diễn viên gầy rộc, nhìn tiều tụy, nhưng tới tháng 7 cô lại tăng cân bất thường. Ở tuổi 44, Chung Hân Đồng vẫn rất trẻ trung kiêu sa, cô được khen ngợi là "mỹ nhân không tuổi". Vấn đề của nữ nghệ sĩ là cân nặng thay đổi thất thường.