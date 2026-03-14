Chứng chỉ IELTS - từ điểm cộng đại học đến giá trị lâu dài

Sau khi quy chế tuyển sinh 2026 được công bố, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện các cuộc thảo luận về vai trò của chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS.

Bên cạnh những tranh luận về việc quy đổi điểm cộng, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh cân nhắc giá trị dài hạn của việc học và sử dụng IELTS, thay vì chỉ như lợi thế trong hồ sơ đại học.

Khi IELTS không chỉ là “điểm cộng”

Hiện nay, IELTS là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến hàng đầu trên thế giới, với hơn 4 triệu lượt thi mỗi năm và được hơn 12.500 tổ chức tại hơn 140 quốc gia công nhận. Tại Việt Nam, kết quả IELTS được nhiều trường đại học áp dụng dưới hình thức cộng điểm hoặc quy đổi điểm trong tuyển sinh.

Chính vì vậy, mỗi điều chỉnh trong quy chế xét tuyển đều khiến câu chuyện về IELTS “nóng” trở lại. Tuy nhiên, giữa những thay đổi, cách nhìn của người học dường như đang rộng hơn, thay vì đơn thuần là câu chuyện “điểm cộng”.

Trong nhóm Tự học IELTS 8.0 trên mạng xã hội, một học sinh chia sẻ quan điểm: “Chứng chỉ tiếng Anh không được tạo ra để phục vụ cho xét tuyển đại học. Nếu đã xác định ôn thi, người học nên xem đây là khoản đầu tư dài hạn cho bản thân. Việc dùng để xét tuyển là quyền lợi, nhưng không phải tất cả”.

Nhiều quan điểm của phụ huynh về tính ứng dụng dài hạn của IELTS được ghi nhận trên diễn đàn mạng xã hội. Ảnh chụp từ bài đăng trên MXH.

Một phụ huynh có con đang chuẩn bị thi đại học, cho rằng học sinh phải chủ động đầu tư nhiều thời gian và công sức để đạt chứng chỉ IELTS. Việc các trường có cơ chế ghi nhận hoặc cộng điểm là hợp lý, nhưng cần quy định rõ ràng và thống nhất.

Nàng hậu 8.0 IELTS chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân về giá trị dài hạn của năng lực tiếng Anh.

Từ góc nhìn của gương mặt trẻ đạt thành tích nổi bật, IELTS được nhìn nhận theo hướng rộng hơn. Thiện Khiêm, nhà sáng tạo nội dung, MC với thành tích 8.5 IELTS, chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân: “Theo quan điểm của mình, IELTS bây giờ không chỉ là tấm bằng, mà là chiếc chìa khóa cần thiết giúp mình mở ra nhiều cơ hội, tiếp cận kiến thức sâu hơn và tạo lợi thế nhất định cho định hướng sau này”.

Á hậu Phương Anh - giảng viên tại Đại học RMIT, người đã thi IELTS 3 lần - chia sẻ: “Là giảng viên tại RMIT, mình có cơ hội làm việc, quan sát nhiều sinh viên trong môi trường học thuật quốc tế. Mình nhận ra IELTS không chỉ là lợi thế trong tuyển sinh, mà đó là quá trình rèn luyện tư duy học thuật, khả năng giao tiếp chuyên nghiệp và sự tự tin trong công việc”.

Lời giải cho băn khoăn hậu quy chế tuyển sinh

Nhu cầu tìm kiếm thông tin chính thống và tư vấn ngày càng gia tăng, nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn tham gia sự kiện, diễn đàn uy tín để hiểu rõ hơn vai trò của IELTS trong bối cảnh tuyển sinh mới.

Ngày 21/3 tại TP.HCM và 22/3 tại Hà Nội, Hội đồng Anh tổ chức Ngày hội IELTS - IELTS Fair 2026. Đây sẽ là không gian chia sẻ thông tin và trải nghiệm thực tế dành cho cộng đồng quan tâm IELTS.

Sự kiện quy tụ đại diện các trường THPT, đại học, đơn vị tư vấn du học, trung tâm Anh ngữ uy tín cùng chuyên gia từ Hội đồng Anh. Chương trình cung cấp thông tin cập nhật về bài thi IELTS trong bối cảnh tuyển sinh trong nước cũng như xu hướng du học quốc tế. Bên cạnh phiên chia sẻ chung, người tham dự có thể đăng ký tư vấn 1:1 để được định hướng lộ trình ôn luyện phù hợp với năng lực, tối ưu hóa việc sử dụng IELTS cho tuyển sinh, săn học bổng du học, chuẩn bị năng lực tiếng Anh vững vàng khi bước vào môi trường đại học và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp.

Khu vực tọa đàm và chuỗi workshop tại IELTS Fair 2024 thu hút nhiều học sinh, phụ huynh, chuyên gia.

Ngoài ra, IELTS Fair 2026 tổ chức hoạt động thi thử kỹ năng và nhận đánh giá ngay tại sự kiện. Đặc biệt, Hội đồng Anh mang đến ưu đãi 500.000 đồng lệ phí thi cùng quyền truy cập miễn phí nền tảng luyện thi IELTS Ready Premium (trị giá 4,3 triệu đồng) cho khách tham dự đăng ký thi tại sự kiện. Hoạt động giao lưu và bốc thăm quà tặng công nghệ (iPad, đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth…) cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Định hướng tuyển sinh đặt năng lực thực chất của người học làm trung tâm, từ đó đảm bảo tính công bằng giữa phương thức xét tuyển và khuyến khích sự chuẩn bị dài hạn. Do đó, giá trị của IELTS không chỉ dừng ở lợi thế ngắn hạn, mà nên mở góc nhìn rộng hơn về cách người trẻ chuẩn bị năng lực tiếng Anh toàn diện cho hành trình học tập và làm việc trong tương lai.