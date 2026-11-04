Chubb Life Việt Nam chuẩn hóa trải nghiệm tại hệ thống văn phòng

Từ văn phòng kiểu mẫu tại Hoàng Cầu, Chubb Life Việt Nam từng bước nâng cấp mạng lưới, hướng đến tiêu chuẩn chung về tư vấn, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống văn phòng trên toàn quốc. Nổi bật trong chuỗi hoạt động là khai trương văn phòng kiểu mẫu (flagship) đầu tiên tại Hoàng Cầu (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tư vấn và mang đến trải nghiệm thuận tiện, tin cậy hơn cho khách hàng.

Từ một trong những văn phòng đầu tiên đến không gian làm việc kiểu mẫu, Hoàng Cầu ghi dấu hành trình phát triển, đổi mới của Chubb Life Việt Nam.

Văn phòng Hoàng Cầu là một trong những văn phòng đầu tiên của Chubb Life Việt Nam kể từ khi doanh nghiệp gia nhập thị trường vào năm 2005. Qua nhiều năm hoạt động, nơi đây trở thành một trong những văn phòng kinh doanh năng động, quy tụ đông đảo đội ngũ tư vấn và đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung.

Đến nay, văn phòng được đầu tư nâng cấp với không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện phát triển đội ngũ tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với các khu vực được bố trí phù hợp cho những cuộc trao đổi riêng tư, hoạt động kết nối đội ngũ và đào tạo thường xuyên, văn phòng mới tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời mang đến cho khách hàng cảm giác được quan tâm, thấu hiểu và tin tưởng từ khi bước vào.

Ông Sang Lee, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi văn phòng không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn phải là không gian để khách hàng cảm nhận được sự đón tiếp chu đáo, sự thấu hiểu và tin tưởng vào thông tin tư vấn mà họ nhận được. Văn phòng Hoàng Cầu sau khi được nâng cấp thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện phát triển đội ngũ tư vấn và mang đến trải nghiệm thuận tiện, đáng tin cậy hơn cho khách hàng trên khắp Việt Nam”.

Song song với văn phòng Hoàng Cầu, Chubb Life Việt Nam từng bước triển khai nâng cấp hệ thống văn phòng tại địa phương khác. 17 văn phòng trên toàn quốc đang từng bước được nâng cấp trong 3 tháng cuối năm. Đây là trung tâm chiến lược hỗ trợ phát triển đội ngũ tư vấn và nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực. Mỗi địa điểm có vai trò riêng trong mạng lưới, nhưng cùng hướng đến tiêu chuẩn chung về môi trường làm việc, chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm là nền tảng để Chubb Life Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và vun đắp niềm tin nơi khách hàng.

Theo định hướng này, đầu tư vào không gian làm việc luôn song hành với đầu tư vào con người. Các văn phòng được nâng cấp không chỉ giúp đội ngũ kinh doanh có điều kiện làm việc thuận lợi hơn, mà còn tạo môi trường để chia sẻ kiến thức, phối hợp và nâng cao năng lực chuyên môn.

Không khí khai trương rộn ràng tại văn phòng Chubb Life Việt Nam, mở đầu chặng đường phát triển mới với tinh thần hứng khởi và gắn kết.