Chủ tịch TP.HCM: Làm rõ trách nhiệm 15 nghị quyết chậm tiến độ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu làm rõ trách nhiệm với 15 nghị quyết chậm tiến độ, đưa chính sách vào cuộc sống và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 30/10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc triển khai Luật Phát triển đô thị không chỉ dừng ở ban hành đủ nghị quyết, mà phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến thành động lực phát triển.

Chuyển tư duy "ban hành chính sách" sang "quản trị kết quả"

Theo ông Được, thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới.

Tại kỳ họp này, UBND thành phố trình HĐND thành phố 17 nội dung, gồm 15 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nghị quyết cá biệt, tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp sáng 30/10. Ảnh: Thạch Thảo.

Thành phố dự kiến xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới. Trong tháng 8, thành phố ban hành 1 nghị quyết; tháng 9 ban hành 24 nghị quyết. Tháng 10 dự kiến 31 nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung phải chuyển sang tháng 12.

“Như vậy, khối lượng công việc trong tháng 12 sẽ rất lớn, dự kiến 62 nghị quyết, bao gồm 47 nghị quyết theo kế hoạch và 15 nghị quyết chuyển tiếp; đồng thời vẫn còn 28 nghị quyết phải thực hiện trong năm 2027”, Chủ tịch thông tin.

Ông nhấn mạnh thành phố không được chạy theo số lượng văn bản, mà phải quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách.

Đối với 15 nghị quyết chậm tiến độ, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan chủ trì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành và thời hạn cụ thể; không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến dẫn đến chậm cả quá trình phát triển.

Các nghị quyết dự kiến trình trong tháng 12 và năm 2027 phải được chủ động chuẩn bị ngay từ bây giờ, không để đến sát thời hạn mới bắt đầu thực hiện.

Sau khi HĐND thông qua, nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra.

“Chúng ta phải chuyển từ tư duy ‘ban hành chính sách’ sang ‘quản trị kết quả’; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, ông nhấn mạnh.

Không phải có thêm bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu dự án được khơi thông

Về Quy hoạch tổng thể thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng quy hoạch phải thực sự trở thành không gian phát triển và nguồn lực phát triển.

“Quan điểm của UBND TP.HCM là thông qua Quy hoạch mới chỉ bước đầu; điều quan trọng là tổ chức thực hiện để Quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, quy hoạch phải thực sự trở thành không gian phát triển và nguồn lực phát triển. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch UBND TP.HCM đề cập là cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 28/10. Theo ông, điều quan trọng nhất là nâng cao năng lực thực thi.

“Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phải được chuyển ngay thành công việc cụ thể, người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể”, ông nói.

Đối với đầu tư công, thành phố phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thanh toán. Dự án chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; dự án không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, ông yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”; phân loại rõ từng dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần tháo gỡ bằng giải pháp gì.

Mục tiêu cuối cùng không phải có thêm bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết hướng đi nhất quán của thành phố là phát triển kinh tế đi cùng tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng đi cùng nâng cao chất lượng sống.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu giao nhiệm vụ, KPI cho từng giám đốc sở, chủ động giải quyết vướng mắc, đồng hành cùng các dự án lớn để thúc đẩy giải ngân đầu tư tư nhân, đạt chỉ tiêu được giao.

Theo ông, nếu thúc đẩy được giải ngân các dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) và đầu tư tư nhân, mục tiêu tăng trưởng 13,23% trong quý IV chắc chắn có thể thực hiện được.

Đối với chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, thành phố xác định không chỉ giải quyết một căn nhà hay một tuyến kênh, mà phải giải quyết đồng thời nơi ở mới, sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng cuộc sống mới cho người dân. Đây là cách tiếp cận phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm.

Cùng tăng trưởng kinh tế, thành phố phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn thành quả phát triển.

Lấy kết quả người dân cảm nhận được làm thước đo

Nhìn nhận nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nặng nề, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu 5 yêu cầu thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, mọi nghị quyết, cơ chế, chính sách sau khi được HĐND thông qua phải được tổ chức thực hiện ngay, có đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI ngày 30/10. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thành các chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những công trình có tính kết nối, tạo động lực lan tỏa cho toàn thành phố.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, nhũng nhiễu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Thứ năm, lấy kết quả cuối cùng làm thước đo: dự án có được tháo gỡ không, vốn có được giải ngân không, hạ tầng có được hoàn thành không, người dân đi lại có thuận lợi hơn không, môi trường có tốt hơn không, doanh nghiệp có thuận lợi hơn không và người dân có thực sự cảm nhận được sự thay đổi hay không.

Theo ông Được, TP.HCM đang đứng trước giai đoạn phát triển với thời cơ rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị và tổ chức thực hiện.

Thành phố phải cụ thể hóa, biến thể chế thành động lực, quy hoạch thành nguồn lực, chủ trương thành hành động và hành động thành những kết quả cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.