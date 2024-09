Chủ tịch Quốc hội: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển

Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới 2024-2025, tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng của Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng, ngôi trường được vinh dự mang tên của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con ưu tú của quê hương Long Hồ.

Tham dự Lễ khai giảng có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Vĩnh Long cùng các thầy, cô giáo, học sinh Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng.

Từ khi thành lập năm 1977 tới nay, được sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong vùng, thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng đã vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, thi đua dạy tốt - học tốt, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Hiện nay, nhà trường có 40 lớp học với tổng số 1.571 học sinh, có 101 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó có 20 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 50% giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên “Viên phấn vàng,” 4 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo... Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng về những nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật đã đạt được của đội ngũ thầy cô giáo, các học sinh của nhà trường trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo cho trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc sống con người và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế của quốc gia ở khu vực và thế giới.

Một năm học mới đã bắt đầu với nhiều niềm vui và thử thách mới; chặng đường 3 năm Trung học Phổ thông có ý nghĩa rất quan trọng, ghi dấu sự trưởng thành về mọi mặt của học sinh.

Chủ tịch Quốc hội mong các em sẽ có nhiều niềm vui, động lực trong học tập; không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tấm gương Bác Hai Phạm Hùng của quê hương Vĩnh Long.

Các học sinh đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; chuẩn bị đầy đủ hành trang tri thức, kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, với những hoài bão lớn cho hành trình lập nghiệp trong tương lai; đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ “là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình học sinh; “Cô thầy như mẹ cha”, thực sự là người truyền lửa, khơi dậy cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, rèn luyện các phẩm chất, khám phá chân trời mới của tri thức.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường thực hiện thật tốt căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng văn hóa học đường giàu bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất địa linh, nhân kiệt Long Hồ, Vĩnh Long; góp phần tích cực vào việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, xứng đáng với ngôi trường mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Nhấn mạnh năm học 2024-2025, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục được triển khai, là năm đầu thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo chương trình mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, sớm ban hành hướng dẫn, tổ chức tập huấn về kỳ thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các em thí sinh và gia đình.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho giáo dục, đào tạo; chăm lo, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đẩy mạnh triển khai xây dựng văn hóa học đường; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến Công ty Xi măng Tây Đô trao tặng cho Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng phần quà là thiết bị giảng dạy, trị giá 400 triệu đồng.

