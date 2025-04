Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà công an Phú Thọ

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Đền Hùng.

Tại buổi gặp mặt, động viên, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo về kết quả đảm bảo an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hoá du lịch Đất Tổ năm 2025.

Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng khoa học, phương tiện, trang thiết bị hiện đại triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hoá du lịch Đất Tổ năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh đã phối hợp với Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin để làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng triệu lượt du khách, đồng bào cả nước về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, thực hiện hiệu quả phương châm xây dựng Lễ hội Đền Hùng an ninh, an toàn, thân thiện, mến khách.

Phát biểu tại buổi thăm, động viên, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phối hợp, hiệp đồng với lực lượng quân đội và các ngành chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Giỗ Tổ.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước yêu cầu, lực lượng công an cần tiếp tục phát huy, chủ động, linh hoạt phối hợp với các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đồng bào, du khách cả sau Giỗ Tổ, phấn đấu xây dựng lễ hội Đền Hùng thành hình mẫu tiêu biểu, an toàn, thân thiện, xứng đáng với vùng đất cội nguồn dân tộc.