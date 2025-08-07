Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola

|
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới thủ đô Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 16 giờ 15 ngày 6/8 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda, bắt đầu đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.
Đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro về phía Angola có Bộ trưởng Ngoại giao Téte António; Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel; Tỉnh trưởng Luanda Luis Manuel da Fonseca; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Angola Jorge Pataca.
Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.
Chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước Lương Cường lần này là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/11/1975-12/11/2025), qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.
Cùng với đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước còn thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với Angola, vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để hai nước trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.
Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira; làm việc với lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Angola và dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Angola, qua đó truyền tải thông điệp chính sách về một Việt Nam mong muốn đóng góp lớn hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.
